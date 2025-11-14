Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη στην ιταλική τηλεόραση έδωσε η Εύα Καϊλή, επανερχόμενη στην υπόθεση Qatargate και περιγράφοντας, με δραματικούς τόνους, τις συνθήκες κράτησής της αλλά και τις απειλές που –όπως λέει– δέχθηκε για την κόρη της.

Το πρωί της Παρασκευής (14.11.2025) η εκπομπή «Buongiorno» μετέδωσε απόσπασμα από τη συνέντευξη της πρώην αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Εύα Καϊλή μίλησε για μια «κατάσταση επιβίωσης», περιγράφοντας ψυχολογική και σωματική πίεση κατά τη διάρκεια της κράτησής της, μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου διαφθοράς που είχε συγκλονίσει τις Βρυξέλλες.

«Ήμουν σε μια κατάσταση επιβίωσης. Με κρατούσαν στην απομόνωση για κάποιες ημέρες, με τα φώτα αναμμένα, με τσουχτερό κρύο», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Τις πρώτες ημέρες δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με τον δικηγόρο μου, δεν είχα πρόσβαση στη δικογραφία, δεν μπορούσε να μιλήσω και να δω την κόρη μου. Για πολλές εβδομάδες μου έλεγαν ότι θα την κρατήσουν μακριά μου».

Σύμφωνα με όσα είπε, πέρα από τις σκληρές συνθήκες κράτησης, καθοριστικό στοιχείο ήταν και η ψυχολογική πίεση, μέσω απειλών που σχετίζονταν με την επιμέλεια του παιδιού της.

«Πέραν αυτής της σωματικής πίεσης, υπήρχε και η ψυχολογική, γιατί με απειλούσαν, λέγοντας πως θα δώσουν την κόρη μου στην πρόνοια. Μου ζήτησαν να δώσω δύο ονόματα των ανωτέρων μου, υποθέτω τον πρόεδρο και τον επίτροπο», πρόσθεσε η ίδια, αφήνοντας σαφείς αιχμές για το πώς –κατά την άποψή της– προσπάθησαν να την πιέσουν να εμπλέξει άλλα πρόσωπα.

Η Εύα Καϊλή αναφέρθηκε επίσης στα επίμαχα χρήματα της υπόθεσης, τονίζοντας ότι ανήκαν στον Αντόνιο Παντσέρι και ότι εκείνος ισχυριζόταν πως σχετίζονταν με ανθρωπιστικές δράσεις. Η σχετική αναφορά μεταφέρθηκε και από την παρουσιάστρια Φαίη Σκορδά σε ελληνική εκπομπή.

Υπενθυμίζεται ότι η Εύα Καϊλή και ο σύντροφός της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, είχαν δώσει μία κοινή συνέντευξη τον περασμένο Μάιο, μιλώντας εκτενώς για την υπόθεση QatarGate, η οποία τους οδήγησε στη φυλακή και προκάλεσε πολιτικό σεισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στη νέα της παρέμβαση, η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιχειρεί εκ νέου να παρουσιάσει τη δική της εκδοχή για όσα συνέβησαν, επιμένοντας ότι δέχθηκε πιέσεις και ότι η υπόθεση χρησιμοποιήθηκε πολιτικά, την ώρα που η δικαστική διερεύνηση του σκανδάλου συνεχίζεται.