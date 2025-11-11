Στην Αθήνα βρίσκεται πλέον η Εύα Καϊλή με τον σύζυγό της, Φραντσέσκο Τζόρτζι και την κόρη τους Αριάδνη. Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, η οικογένεια μένει σε διαμέρισμα στα βόρεια προάστια και μάλιστα η μικρή, που βαφτίστηκε πέρσι στο Μιλάνο. έχει γραφτεί σε ελληνικό σχολείο.

Το μεσημέρι της Τρίτης, η Εύα Καϊλή συναντήθηκε με τη δημοσιογράφο Σάσα Σταμάτη- η φιλία τους μετράει 20 χρόνια, από τότε που η 47χρονη πρώην Ευρωβουλευτής είχε μετακομίσει στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη, για να κάνει το επόμενο βήμα στη δημοσιογραφική της καριέρα.

«Εκτιµώ ότι είναι υποχρέωσή µου να ειπωθούν κάποια πράγµατα που ακόµη δεν έχουν βγει προς τα έξω», ανέφερε αρχικά στη δημοσιογράφο της εφημερίδας «Παραπολιτικά». «Θα έρθει κάποια στιγµή και θα γραφτούν και όσα δεν µπορούν να αποκαλυφθούν» συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η Εύα Καϊλή έφτασε στην πλατεία της Πολιτείας με ένα SUV, μάρκας Range Rover, το οποίο οδηγούσε ο σύζυγός της, ήπιε καφέ στο Best Friends με τη Σάσα Σταμάτη, ενώ στη συνέχεια την παρέλαβε η αδελφή της, Μαριλένα.

«Θα γράψω ένα βιβλίο όταν θα µπορώ και όταν είναι ασφαλές, για να ειπωθούν όλα αυτά που δεν µπορούν να ειπωθούν ακόµη», ανέφερε µε νόηµα. Παρόλα αυτά η ίδια δεν χάνει το χαμόγελό της και την αισιοδοξία της: «Όσο είναι καλά η οικογένειά µου και οι άνθρωποι που αγαπώ, είµαι και εγώ χαρούµενη» δήλωσε στη Σάσα Σταμάτη.

Φραντσέσκο Τζόρτσι: «Η Εύα Καϊλή έχει δείξει απίστευτη δύναμη»

«Σήμερα, η ζωή μου έχει αλλάξει πολύ» είχε εξομολογηθεί πριν από έναν χρόνο ο Φραντσέσκο Τζόρτσι στην εφημερίδα Sudinfo. «Αφιερώνω περισσότερο χρόνο σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία: στην κόρη μου, στην οικογένειά μου και την εσωτερική μου ισορροπία. Είμαι αποφασισμένος να επικρατήσει η αλήθεια. Τα σημάδια αυτής της δοκιμασίας που πέρασα έχουν μετατραπεί σε δύναμη, αντοχή και ομορφιά».

Το ζευγάρι το 2022 στο Golden Hall.

Στην ίδια συνέντευξη είχε αποκαλύψει κι εκείνος ότι ετοιμάζει βιβλίο για την σκληρή εμπειρία που βίωσε. «Ήταν μια από τις πιο δύσκολες δοκιμασίες της ζωής μου. Ανακάλυψα ξανά τη σημασία της οικογένειας και των φίλων, που σε στηρίζουν στις πιο σκοτεινές σου στιγμές. Η οικογένειά μου ήταν ο πυλώνας μου: οι γονείς μου, ο αδελφός μου και η Εύα, που έχει δείξει απίστευτη δύναμη. Η πίστη μου με στήριξε και στις πιο δύσκολες στιγμές».





