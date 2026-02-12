Έντονες είναι οι εσωκομματικές διαφωνίες στο ΠΑΣΟΚ μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου Παναγόπουλου, καθώς το κόμμα βρίσκεται σε προσυνεδριακές διαδικασίες, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δηλώνει πως όποιος υπονομεύει τις αρχές της παράταξης δεν μπορεί να έχει θέση στο ΠΑΣΟΚ. ενώ η ΠΑΣΚΕ απειλεί με αποχώρηση, καταγγέλλοντας εσωκομματικές μεθοδεύσεις.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος σε κομματικά στελέχη στη Θεσσαλονίκη ενόψει συνεδρίου διαμήνυσε ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί συμπεριφορές που πλήττουν το δημόσιο συμφέρον και ξεκαθάρισε πως όποιος υπονομεύει τις αρχές της παράταξης δεν μπορεί να έχει θέση στο ΠΑΣΟΚ. «Θέλω να γνωρίζετε ότι οι δεσμεύσεις μου είναι καθαρές και κρυστάλλινες. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να ξαναπληγώσει τον ελληνικό λαό και να υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον και να θεωρεί ότι μπορεί να μείνει ένα δευτερόλεπτο μέλος του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ σήκωσε κεφάλι για να είναι ο ιστορικός αντίπαλος της συντήρησης στη χώρα. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα καταγγελίας αλλά ελπίδας και προοπτικής», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η παρέμβαση του κ. Ανδρουλάκη προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ΠΑΣΚΕ, με αφορμή ανακοίνωση του συνδικαλιστικού δικτύου του κόμματος περί «επαναθεμελίωσης» του συνδικαλιστικού κινήματος, στον απόηχο της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης. Η ΠΑΣΚΕ έκανε λόγο για πρόωρη στοχοποίηση και «δολοφονία χαρακτήρα», υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται συνολική απαξίωση των συνδικάτων. Μάλιστα απείλησε με αποχώρηση από το ΠΑΣΟΚ και κατήγγειλε εσωκομματικές μεθοδεύσεις.

«Xωρίς καν να περιμένει για να ακούσει την αναλυτική τοποθέτησή του για όσα “κατηγορείται”, συμμετέχοντας έτσι σε ένα άνευ προηγουμένου λιντσάρισμα, σε μια δολοφονία χαρακτήρα, σε έναν δημόσιο κανιβαλισμό που δεν στοχεύει μόνο στο πρόσωπο, αλλά στα συνδικάτα, προκειμένου να ευνοηθούν πολύ συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η ΠΑΣΚΕ .

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς απάντησε σε υψηλούς τόνους, τονίζοντας ότι το κόμμα δεν δέχεται τελεσίγραφα και απειλές.

Την ίδια στιγμή, η Νάντια Γιαννακοπούλου επισήμανε τη σημασία του τεκμηρίου αθωότητας, αφήνοντας αιχμές ότι οι κινήσεις των εμπλεκομένων θα έπρεπε να διευκολύνουν την παράταξη σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής πίεσης.

Το κλίμα αναμένεται να δοκιμαστεί περαιτέρω στο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, όπου καταγράφεται ήδη ρήγμα στο εσωτερικό της ΠΑΣΚΕ. Εκτός από το επίσημο ψηφοδέλτιο της ΠΑΣΚΕ, κατεβαίνει και ανεξάρτητος συνδυασμός από στελέχη που διαφωνούν.