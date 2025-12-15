Για ακόμη μια φορά οι κουμπαριές με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτέλεσαν την αφορμή για μια σύγκρουση μεταξύ της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, αυτή την φορά κατά την συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού στη Βουλή. Πρωταγωνιστές ο «γαλάζιος» Μακάριος Λαζαρίδης και ο «πράσινος» Παναγιώτης Δουδωνής.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ρώτησε «ο κ. Ξυλούρης, επονομαζόμενος και ¨Φραπές” ή “Τζιτζής” ή δεν ξέρω κι εγώ πώς αλλιώς, λέει στον Στρατάκο στη συνομιλία της δικογραφίας: “Του είπα του Μανώλη: “Μη φύγεις, μείνε το πρωί με τον Δημάκη να δεις τον κουμπάρο στον Κυριάκο”. Το ερώτημα, λοιπόν, είναι σαφές: Αναφέρεται ή δεν αναφέρεται το όνομα του πρωθυπουργού στη δικογραφία;».

Advertisement

Advertisement

«Η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι» ήταν η άμεση απάντηση από τον Μακάριο Λαζαρίδη, ο οποίος συνέχισε λέγοντας πως «όταν η κυβέρνηση έλεγε ότι το πρόβλημα είναι διακομματικό και διαχρονικό, εσείς μας κουνούσατε το δάχτυλο». Ο «γαλάζιος» βουλευτής πρόσθεσε μάλιστα πως αυτό που έχει προκύψει μέσα στο τρίμηνο των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής είναι «κουμπαριές, φιλίες στενές σχέσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ που συνδέονται απευθείας με το πρόσωπο του Νίκου Ανδρουλάκη».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, βάζοντας εκ νέου τον Νίκο Ανδρουλάκη στο στόχαστρο, κατέθεσε και πάλι την φωτογραφία από το γάμο Λαμπράκη-Κουτάντου λέγοντας πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «εκείνος είναι που άνοιξε το θέμα με τις κουμπαριές. Έβγαλε και αφίσα το ΠΑΣΟΚ. Τόσο άθλιοι είστε πολιτικά. Έπεσε στο λάκκο που άνοιξε ο ίδιος. Και τελικά τι αποδείχθηκε. Κουμπάρος του κ. Ανδρουλάκη είναι ο συλληφθείς».

«Για απαράδεκτο μπρα ντε φερ μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, που στη συζήτηση του προϋπολογισμού, κουβεντιάζουν για κουμπάρους σε ένα σκάνδαλο σήψης», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας, ανεβαίνοντας στο βήμα της Ολομέλειας.