Νωρίς το πρωί της Κυριακής έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά το πλοίο της γραμμής από το Ηράκλειο Κρήτης, μεταφέροντας τους 16 συλληφθέντες για το σκάνδαλο παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με λεωφορεία και ισχυρή αστυνομική συνοδεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 7:00 στο κτήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, επί της Λουκάρεως.

Οι κατηγορούμενοι αποβιβάστηκαν από λευκό λεωφορείο, με σκυμμένα κεφάλια και, στην πλειονότητά τους, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, και οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε ποινικές διώξεις για την υπόθεση.

«Ακόμα δεν έχουμε πάρει τις δικογραφίες. Από την πρώτη επαφή που είχαμε, τουλάχιστον οι κατηγορούμενοι που εκπροσωπούμε εμείς αρνούνται τις κατηγορίες», δήλωσε ο Ηρακλής Παπαδόπουλος, συνήγορος υπεράσπισης έξι κατηγορούμενων.

Τα πρόσωπα – «Αρχηγικός ρόλος»

Μεταξύ των συλληφθέντων που οδηγήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία περιλαμβάνονται ο αγροτοσυνδικαλιστής Μύρωνας Χιλετζάκης, ο οποίος φέρεται να έχει αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση, ο Γιώργος Λαμπράκης, λογιστής αγροτικού συνεταιρισμού, καθώς και η σύζυγός του, δικηγόρος.

Οι κατηγορίες

Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκαν, κατά περίπτωση, διώξεις για:

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Αξιόποινη υποστήριξη εγκληματικής οργάνωσης

Απάτη σχετική με επιχορηγήσεις από κοινού

Άμεση συνέργεια σε απάτη άνω των 120.000 ευρώ , τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

, τελεσθείσα Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. και του ελληνικού Δημοσίου

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα χρήματος)



Παράνομες επιδοτήσεις 1,7 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το κύκλωμα φέρεται να δραστηριοποιήθηκε από το 2019 έως το 2025, υποβάλλοντας ψευδείς δηλώσεις, μέσω των οποίων απέσπασε παράνομες επιδοτήσεις ύψους τουλάχιστον 1,7 εκατ. ευρώ. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμίες και θα απολογηθούν κατά ομάδες, παραμένοντας κρατούμενοι μέχρι τότε.

Ο τρόπος δράσης

Τα μέλη της οργάνωσης:

δήλωναν αγροτεμάχια ακόμη και νεκρών ,

, καταχωρούσαν εκτάσεις στο Ε9 και στη συνέχεια τις διέγραφαν ,

και στη συνέχεια τις , δήλωναν ζωικό κεφάλαιο που δεν διέθεταν ,

, χρησιμοποιούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν ανήκαν στους αιτούντες αλλά σε αρχηγικά ή βασικά μέλη.

Ειδικά για τον φερόμενο ως αρχηγό, Μύρωνα Χιλετζάκη, αναφέρεται ότι έβαζε την πεθερά του να υποβάλλει αιτήσεις, καθοδηγούσε τρίτους για τα αγροτεμάχια που θα δηλώνονταν, εκείνοι λάμβαναν προκαταβολές, ενώ ο ίδιος εισέπραττε το υπόλοιπο των επιδοτήσεων.

Χρυσοχοΐδης: «Έρχονται νέες συλλήψεις»

Στο έργο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αναφέρθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού, προαναγγέλλοντας νέες συλλήψεις.

«Δύο υποθέσεις έχουν πάρει ήδη τον δρόμο της Δικαιοσύνης και πολύ σύντομα θα παραπεμφθούν στον Εισαγγελέα και άλλες τέτοιες οργανώσεις», σημείωσε.

Εμπλοκή ΚΥΔ και συνέχεια της έρευνας

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται εμπλοκή εργαζομένων σε τέσσερα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), που φέρονται να συνέβαλαν στην καταχώρηση και οριστικοποίηση 143 Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης για τα έτη 2019–2025.

Οι άνδρες από τους 16 συλληφθέντες κρατούνται στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, ενώ οι γυναίκες έχουν μεταφερθεί σε Αστυνομικά Τμήματα της Αθήνας με διαθέσιμα γυναικεία κρατητήρια.

Η έρευνα συνεχίζεται, με απολογίες Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, ενώ σταδιακά θα κληθούν για εξηγήσεις και οι υπόλοιποι 26 κατηγορούμενοι που περιλαμβάνει η δικογραφία.

