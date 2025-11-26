Συμφωνία για την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) υπέγραψαν την Τετάρτη η Κύπρος και ο Λίβανος.

Ο Κύπριος πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης, έκανε λόγο για «ορόσημο στρατηγικής σημασίας», όπως μετέδωσε το ΚΥΠΕ. Παράλληλα συμφωνήθηκε η προώθηση της διερεύνησης ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου- Λιβάνου.

Τη συμφωνία υπέγραψε ο κ. Χριστοδουλίδης με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, στο προεδρικό μέγαρο του Λιβάνου. Όπως είπαν, η συμφωνία σηματοδοτεί βαθύτερη συνεργασία μεταξύ του Λιβάνου, της Κύπρου και την ΕΕ εν γένει.

Προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ της Κύπρου και του Λιβάνου είχε επιτευχθεί το 2007, μα καθυστερούσε η επικύρωσή της από το κοινοβούλιο του Λιβάνου. Ο υπουργός Ενέργειας του Λιβάνου, Ζοζέφ Σαντί, είχε επισκεφθεί την Κύπρο τον προηγούμενο μήνα για συζητήσεις σχετικά με τη συνεργασία στην Ενέργεια. Σημειώνεται πως ο Λίβανος και το Ισραήλ οριοθέτησαν τις θαλάσσιες ζώνες τους το 2022, στο πλαίσιο συμφωνίας με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.

Σε δημοσίευμά του το Philenews παρουσιάζει τα 10 σημαντικότερα σημεία της συμφωνίας Κύπρου- Λιβάνου:

1) Οριοθέτηση ΑΟΖ: Η οριοθέτηση δεν χρειάστηκε να εγκριθεί από το κοινοβούλιο του Λιβάνου, την υπέγραψε ο πρόεδρος της χώρας όπως έπραξε και στην περίπτωση της οριοθέτησης Λιβάνου-Ισραήλ.

2) Ηλεκτρική διασύνδεση: Προχωρούν προς την Παγκόσμια Τράπεζα για την ετοιμασία μελέτης για ηλεκτρική διασύνδεση ανάμεσα σε Κύπρο και Λίβανο. Στη διάρκεια των συζητήσεων που προηγήθηκαν αυτό που καταγράφηκε σε Λευκωσία και Βηρυτό είναι το ενδιαφέρον από χώρες του Κόλπου για να χρηματοδοτήσουν το έργο.

3) Οριοθέτηση ΑΟΖ και με Συρία: Ανοίγει ο δρόμος για να προχωρήσουν δύο παράλληλες συζητήσεις από πλευράς Κύπρου και Λιβάνου για οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών με τη Συρία.

4) «Γαλάζια Πατρίδα»: Οι εξελίξεις, αλλά και πιθανή συμφωνία των δύο χωρών με τη Συρία, πλήττουν σοβαρά την τουρκική «Γαλάζια Πατρίδα» και τις επιδιώξεις της Άγκυρας στην ανατολική Μεσόγειο- ειδικά δεδομένου ότι από το 2007 η Άγκυρα παρεμπόδιζε μέσω του λιβανικού κοινοβουλίου την οριστικοποίηση της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ.

5) Στρατιωτική ενίσχυση: Στο πλαίσιο των συμφωνηθέντων θα ενισχυθούν οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Η ενίσχυση θα είναι τόσο από πλευράς Κύπρου όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

6) Ευρωπαϊκά projects: Μέσα στο πλαίσιο της Μεσογειακής Συμφωνίας που θα ανακοινωθεί στη διάρκειας της Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ θα προωθηθούν διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα στο Λίβανο.

7) Συνεκμετάλλευση κοιτασμάτων: Οι δύο χώρες θα αρχίσουν τη συζήτηση για συμφωνία συνεκμετάλλευσης για ενδεχόμενα κοιτάσματα που μπορεί να επεκτείνονται στις δύο ΑΟΖ.

8) Αποδέσμευση μισού δισ.: Θα προχωρήσει η αποδέσμευση μισού δισεκατομμυρίου ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς το Λίβανο.

9) Συμφωνίες: Η Κύπρος θα αναλάβει προσπάθειες εντός της ΕΕ έτσι ώστε στη διάρκεια της Προεδρίας της να κλείσουν οι διαπραγματεύσεις για τη στρατηγική και τη συνολική συμφωνία Κύπρου και Λιβάνου.

10) Ρόλος ΗΠΑ: Οι Αμερικανοί εμφανίζονται να είναι υπέρ της συμφωνίας Κύπρου και Λιβάνου καθώς θεωρούν ότι οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν τόσο τον ίδιο το Λίβανο όσο και τον [ρόεδρο Αούν, ενώ την ίδια ώρα αποδυναμώνουν τη Χεζμπολάχ. Παράλληλα ανοίγει ο δρόμος για ενδεχόμενο ενεργειακό ενδιαφέρον από αμερικανικές εταιρείες.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ, Reuters, Philenews

