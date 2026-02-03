Το μήνυμα πως όσοι λειτουργούν παράνομους λατρευτικούς χώρους θα τιμωρούνται με ανάκληση της άδειας διαμονής και απέλαση έστειλε από τη Βουλή ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

«Η εφαρμογή του νόμου θα είναι απαρέγκλιτη και θα ανακαλούνται οι άδειες διαμονής όσων λειτουργούν παράνομα τέτοιους χώρους» τόνισε ο Θάνος Πλεύρης, παρεμβαίνοντας στην επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, όπου συζητείται το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση. Ο υπουργός ενημέρωσε, παράλληλα, πως έχει ήδη εκδοθεί πράξη απέλασης του υπηκόου από το Μπαγκλαντές που λειτουργούσε παράνομο τζαμί στον Άγιο Νικόλαο στα Πατήσια.

Advertisement

Advertisement

«Αυτό που έγινε στον Άγιο Νικόλαο θα γίνει παντού. Σε όλα τα παράνομα τζάμια με παράλληλη ανάκληση των νόμιμων εγγράφων όσων τα λειτουργούν. Σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία θα σφραγίζονται τα παράνομα τζαμιά και θα απελαύνονται όσοι εμπλέκονται» είπε, κατά την παρέμβαση του στη Βουλή, ο Θάνος Πλεύρης.