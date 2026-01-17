Τη διαβεβαίωση ότι δεν κάνει πίσω στο σχέδιο δημιουργίας κόμματος έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της παρουσίασης του βιβλίου του «Ιθάκη», στην κατάμεστη αίθουσα του κινηματογράφου «Ολύμπιον» στη Θεσσαλονίκη. Ο πρώην πρωθυπουργός απάντησε στα σενάρια και τις φήμες που τον θέλουν να έχει «δεύτερες σκέψεις», στέλνοντας το μήνυμα ότι εργάζεται εντατικά και μεθοδικά για την προοδευτική πολιτική αλλαγή.

«Και όμως κινείται!» ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως «μπορούμε και ξέρουμε ποια είναι η ρότα που πρέπει να χαράξει η χώρα. Έχουμε πυξίδα». Όπως πρόσθεσε, «η ανασύνθεση της δημοκρατικής παράταξης λοιπόν, που θα γεννήσει την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και μαζί τη νέα ελπίδα, είναι αναγκαία και επιβεβλημένη. Και θα γίνει πέρα και πάνω από ιδιοτέλειες και σκοπιμότητες. Θα γίνει όμως με σχέδιο, θα γίνει μεθοδικά, όχι πρόχειρα, όχι βιαστικά».

Στο μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του, ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό για το επιτελικό κράτος, το αγροτικό ζήτημα, την εξωτερική πολιτική, αλλά και το FIR Αθηνών. Παρά το γεγονός ότι περιόρισε τις αιχμές προς τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, άφησε σαφή καρφιά προς τη Μαρία Καρυστιανού, απαντώντας —χωρίς να την κατονομάσει— στη δήλωσή της για το «τρίτο χειρότερο μνημόνιο» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Αναφερόμενος στο βιβλίο του, σημείωσε ότι «κάποιοι μας αναγκάζουν σε συγκρίσεις» τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την αντιπολίτευση —«όχι όλοι», όπως διευκρίνισε— οι οποίοι μιλούν για το «τρίτο χειρότερο μνημόνιο». Απαντώντας σε αυτές τις αναφορές, παρέθεσε επιτεύγματα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αντιπαραβάλλοντάς τα με το «καθεστώς» του επιτελικού κράτους, στο οποίο —όπως είπε— η κοινωνία λέει «όχι». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι το «όχι» δεν αρκεί «όταν χειραγωγείται από τη δημαγωγία και οδηγεί τελικά στην αντιπολιτική, την απογοήτευση, την άκρα Δεξιά».

Σε άλλο σημείο τόνισε ότι η κοινωνία αναζητά μια κυβερνώσα προοδευτική παράταξη και όχι κόμματα ανίσχυρα να κυβερνήσουν. Όπως είπε, δεν χρειάζεται «μια ακόμη δύναμη διαμαρτυρίας, έχουμε τέτοιες, αυτό που πραγματικά ζητά είναι εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης».

Ασκώντας δριμεία κριτική στο κράτος, έκανε λόγο για ένα «κράτος λάφυρο», που «που καταρρέει σε κάθε κρίση. Που δεν προστατεύει. Δεν προβλέπει. Δεν λογοδοτεί». Όπως υπογράμμισε, «δεν έχουμε μόνο ένα κράτος παράλυτο, αλλά ένα κράτος επικίνδυνο. Για τις ίδιες τις ζωές των ανθρώπων. Το είδαμε στις φυσικές καταστροφές. Στην πολιτική προστασία. Στις υποδομές. Το είδαμε τραγικά στα Τέμπη. Και το είδαμε ξανά, τις τελευταίες μέρες, στο FIR Αθηνών».

Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Χρειαζόμαστε ένα συνεκτικό, δημοκρατικό, προοδευτικό σχέδιο διακυβέρνησης. Που δεν θα αφήσει τίποτε όρθιο από τις δομές της αναξιοκρατίας, της γραφειοκρατίας και της διαπλοκής. Που θα αλλάξει όχι μόνο το κράτος αλλά και την κουλτούρα εξουσίας. Ένα κράτος για όλους και όχι ένα εργαλείο για λίγους».

Αναφερόμενος στις θεσμικές αλλαγές, τόνισε ότι «οι ανεξάρτητες αρχές, και πρώτα-πρώτα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας να γίνουν πραγματικά ανεξάρτητες», ενώ πρόσθεσε πως «οι μηχανισμοί ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων να αποκτήσουν τη θεσμική εξουσία και τα ψηφιακά εργαλεία για να κάνουν χωρίς παρεμβάσεις τη δουλειά τους». Όπως είπε, «είναι αναγκαίο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να μεταφερθούν πέρα από αρμοδιότητες και ουσιαστικοί πόροι», όπως και «η εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας σε όλη την έκταση του κράτους και στην επαφή με τους πολίτες». Παράλληλα, επισήμανε ότι «είναι αναγκαία η πραγματική διαφάνεια σε κάθε δημόσια δαπάνη» και δεσμεύτηκε ότι «στο επόμενο διάστημα να δοθεί στη δημοσιότητα σχετική μελέτη του ινστιτούτου μας για μια νέα διαδικτυακή πλατφόρμα-εξέλιξη της Διαύγειας που θα το διασφαλίζει».

Ο Αλέξης Τσίπρας πρόσθεσε ότι «να τελειώνουμε με το βαθύ κράτος των μετακλητών και το κράτος να εκδημοκρατιστεί από κάτω μέχρι πάνω, σε όλες τις δομές και τις εκφάνσεις του», σημειώνοντας πως «είναι αναγκαίος ένας άλλος τρόπος, περισσότερο δημοκρατικός και αντιπροσωπευτικός, για την εκλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης αλλά και τις προαγωγές των δικαστικών». Όπως τόνισε, «είναι αναγκαίο τέλος, η κοινωνία των πολιτών με τους εκπροσώπους της θεσμικά να συμμετέχει στον έλεγχο του κράτους», καταλήγοντας με τη φράση: «Το δικό μας όπλο ήταν η εντιμότητα».

Στέλνοντας μήνυμα επανεκκίνησης από τη Θεσσαλονίκη, δεσμεύτηκε να «πείσει μία απογοητευμένη κοινωνία», σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «Το ταξίδι ξανάρχισε». Όπως ανέφερε, «Έχουμε πυξίδα. Αρκεί να πείσουμε μια απογοητευμένη κοινωνία να υπερβεί το στερεότυπο, ότι σε αυτή τη χώρα τίποτε δεν κινείται. Και όμως κινείται! Κερδίζει έδαφος καθημερινά η ιδέα μιας μεγάλης προοδευτικής παράταξης, που θα μπορέσει να βάλει τέλος στο κράτος της απολυταρχίας, της ολιγαρχίας, της αδικίας και της διαφθοράς. Ο προοδευτικός κόσμος αναζητά μια ισχυρή κυβερνώσα προοδευτική δύναμη, κι όχι μικρά και ανίσχυρα να κυβερνήσουν κόμματα».

Όπως πρόσθεσε, «Ούτε μια ακόμη δύναμη διαμαρτυρίας, αλλά εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Η ανασύνθεση της δημοκρατικής παράταξης λοιπόν, που θα γεννήσει την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και μαζί τη νέα ελπίδα, είναι αναγκαία και επιβεβλημένη. Και θα γίνει πέρα και πάνω από ιδιοτέλειες και σκοπιμότητες. Θα γίνει όμως με σχέδιο, θα γίνει μεθοδικά, όχι βιαστικά και πρόχειρα».

Κλείνοντας, υπογράμμισε: «Συνδυάζοντας την αισιοδοξία της βούλησης με το ρεαλισμό της εμπειρίας και της πράξης. Τη μεγάλη και νικηφόρα προοδευτική παράταξη, αποφασισμένη, ριζοσπαστική, έμπειρη, έτοιμη να αναλάβει τα ηνία της χώρας, με πυξίδα την εντιμότητα, τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία, θα γίνει πράξη, όσο κι αν τη διαβάλλουν, την πολεμούν, τη συκοφαντούν, οι αυτουργοί του σημερινού καθεστώτος, πριν καν ακόμα εμφανιστεί. Και το ταξίδι ξανάρχισε».

Για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα μίλησαν νωρίτερα ο νομικός και πρώην στέλεχος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Αντώνης Σαουλίδης, η γεωπόνος και πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος στο Κτήμα Σπυρόπουλος Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, ο πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ Άρης Στυλιανού, ο εργατολόγος Διονύσης Τεμπονέρας και ο πολιτικός μηχανικός και επιχειρηματίας, καθώς και προσωπικός φίλος του Αλέξη Τσίπρα, Κώστας Τούμπουρος. Την εκδήλωση συντόνισε η ηθοποιός Φαίη Κοκκινοπούλου.

Πηγή φωτογραφιών: EUROKINISSI

