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Όταν το κόμμα γίνεται… «Υπερπροσφορά σε υλικά κατεδαφίσεων», η πολιτική αγορά τρίβει τα χέρια της…

Σε ένα σκίτσο με κυρίαρχα στοιχεία τα τούβλα και τα μπάζα, ο Αρκάς σχολιάζει την μαζική έξοδο στελεχών – ακόμα και πρώην υπουργών – από τον ΣΥΡΙΖΑ, με κατεύθυνση το νέο κόμμα «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» του Αλέξη Τσίπρα. Άλλοτε πρωταγωνιστές του κόμματος, ειδικότερα την περίοδο 2015-2019, σήμερα εγκαταλείπουν το σκάφος και σπεύδουν να καταλάβουν θέσεις στο νέο κόμμα, που όμως εμφανίζεται επιφυλακτικός απέναντί τους.

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Το «κερασάκι στην τούρτα», είναι το ειρωνικό «Καλημέρα» του Αρκά πάνω από τα ερείπεια, την ώρα που από το οικοδόμημα λείπει η σκεπή, οι τοίχοι και το μέλλον.