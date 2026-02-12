Σοβαρές καταγγελίες για παρεμβάσεις και πιέσεις κατά την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έκανε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, περιγράφοντας ως σημείο ρήξης την υπόθεση της Τράπεζας Αττικής.

Ο ίδιος μίλησε για καλή αρχική συνεργασία με την τότε κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα, επισημαίνοντας τη συμβολή Τσακαλώτου και Χουλιαράκη, ωστόσο τόνισε ότι η διαφωνία για τη νέα διοίκηση της τράπεζας σηματοδότησε «την καταιγίδα», επιλέγοντας -όπως είπε- να επιμείνει στη θεσμική του ευθύνη, στάση που, σύμφωνα με τον ίδιο, αναγνωρίστηκε και από την ΕΚΤ.

Όπως ανέφερε, «περάσαμε μια καλή περίοδο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ τότε και με τον ίδιο τον πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, χάρη και στις προσπάθειες του Ευκλείδη Τσακαλώτου και του Γιώργου Χουλιαράκη. Μην ξεχνάτε ότι τον Χουλιαράκη τον έχω σύμβουλο σήμερα. Δεν ξεχνώ. Θυμάμαι όμως πότε ξεκίνησε πάλι η καταιγίδα».

Στη συνέχεια περιέγραψε την διαφωνία για το μέλλον της Τράπεζας Αττικής. «Διαφωνήσαμε για το τι έπρεπε να γίνει με την Τράπεζα Αττικής. Εμείς διαπιστώσαμε ότι στην Τράπεζα Αττικής γίνονταν περίεργα πράγματα σε ό,τι αφορά τον δανεισμό. Αποφασίσαμε, λοιπόν, να ξηλώσουμε την τότε διοίκηση, όπως κάθε επόπτης έχει δικαίωμα να κάνει, αφαιρώντας το “fit and proper”, διότι υποπτευόμασταν ότι γίνονταν ακατάλληλες χορηγήσεις δανείων», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, είχε προηγηθεί συνεννόηση με την τότε κυβέρνηση –η οποία, μέσω του ΙΚΑ, αποτελούσε βασικό μέτοχο της Τράπεζας Αττικής– προκειμένου να αναζητηθεί νέα διοίκηση. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, συγκροτήθηκε κοινό σχήμα με εκπροσώπους της Τράπεζας της Ελλάδος και της κυβέρνησης και υπήρξε συμφωνία ως προς τα πρόσωπα που θα αναλάμβαναν..«Έβαλα εγώ έναν εκπρόσωπο, ο πρωθυπουργός έναν εκπρόσωπο, ο κύριος Δραγασάκης έναν εκπρόσωπο. Σφίξαμε τα χέρια», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως περιέγραψε, λίγες εβδομάδες αργότερα ενημερώθηκε ότι στη διοίκηση είχαν τοποθετηθεί άλλα πρόσωπα από εκείνα που είχαν αρχικά συμφωνηθεί. Σε επικοινωνία που είχε με αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες, του μεταφέρθηκε ότι δεν είχαν γνώση της αλλαγής, ενώ ο τότε πρωθυπουργός φέρεται να του ανέφερε ότι υπήρξαν ενστάσεις για τις αρχικές επιλογές. «Αναθέσαμε σε headhunter να μας βρει διοίκηση. Βρέθηκε, συμφωνήσαμε. Θυμάμαι ότι πήρα το αεροπλάνο για Φρανκφούρτη. Μόλις προσγειώθηκα και άνοιξα το κινητό μου, είδα στα sites ότι αναλαμβάνουν τη διοίκηση δύο άτομα άσχετα με όσα είχαμε συμφωνήσει».

Όπως είπε, επικοινώνησε με τους κ.κ. Τσακαλώτο και Δραγασάκη, οι οποίοι κατά τον ίδιο δήλωσαν άγνοια. Στη συνέχεια μίλησε με τον τότε πρωθυπουργό, ο οποίος του ανέφερε ότι υπήρξε διαφωνία με τα αρχικά πρόσωπα. Ο κ. Στουρνάρας υποστήριξε ότι τα νέα ονόματα δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά, καθώς στο παρελθόν τους είχε αφαιρεθεί το «fit and proper», γεγονός που, όπως τόνισε, δεν επέτρεπε στην Τράπεζα της Ελλάδος να τα εγκρίνει.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι την επομένη της διαφωνίας διενεργήθηκε έλεγχος από το ΣΔΟΕ και την Οικονομική Αστυνομία στο γραφείο της συζύγου του, γεγονός που –όπως άφησε να εννοηθεί– δεν θεώρησε τυχαίο. Σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνη την ώρα συνεδρίαζε η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων. Όπως είπε, έβαλε τη σύζυγό του σε ανοιχτή ακρόαση, με εκείνη να του λέει: «Είμαι πεντακάθαρη. Μη διανοηθείς να κάνεις πίσω». Τελικά, όπως τόνισε, η απόφαση για την απομάκρυνση της διοίκησης της Τράπεζας Αττικής προχώρησε κανονικά και «απαγορεύσαμε να δοθεί οποιοδήποτε δάνειο μέχρι να μπει νέα διοίκηση».

Ο ίδιος σημείωσε ότι εκείνη τη στιγμή αντιλήφθηκε πως είχε τρεις επιλογές: να επιμείνει, να παραιτηθεί ή να ευθυγραμμιστεί με τις κυβερνητικές επιθυμίες. Όπως ανέφερε, επέλεξε να πράξει σύμφωνα με τη συνείδησή του και τον θεσμικό του ρόλο ως κεντρικός τραπεζίτης.

Λίγες ημέρες αργότερα, όπως περιέγραψε, συμμετείχε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εν μέσω δημοσιευμάτων και διεθνούς προβολής της υπόθεσης. «Μπαίνοντας στην αίθουσα, ο Μάριο Ντράγκι είπε “σηκωθείτε όρθιοι” και με χειροκρότησαν. Είπαν ότι αυτό ακριβώς σημαίνει ανεξαρτησία κεντρικού τραπεζίτη», σημείωσε.

Κλείνοντας, σχολίασε ότι «όταν έρθει η ώρα, πρέπει να αποδείξεις ότι αξίζεις τη θέση που κατέχεις».

Τι αναφέρει η ΝΔ

Σκληρή επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου με αφορμή τις αποκαλύψεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα.

Η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας κάνει λόγο για σκοτεινές πρακτικές, απόπειρα πολιτικής παρέμβασης στο τραπεζικό σύστημα και στοχοποίηση του ίδιου του κεντρικού τραπεζίτη, και διερωτάται γιατί στους λόγους που εκφωνεί ο κ. Τσίπρας για «διαφάνεια και δικαιοσύνη», δεν χωράει έστω μια αναφορά στην υπόθεση της Τράπεζας Αττικής.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Στη σημερινή του συνέντευξη στην @omadaalithias , ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Στουρνάρας επανέφερε στο προσκήνιο ορισμένες από τις πιο σκοτεινές στιγμές της πολύ πρόσφατης οικονομικής ιστορίας της χώρας.

Εκτός από την καταστροφική διαπραγμάτευση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και το τρίτο μνημόνιο που οδήγησε τη χώρα στα όριά της, μας υπενθύμισε και την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ιστορία της Τράπεζας Αττικής, ρίχνοντας φως στις μεθόδους και τις πρακτικές της τότε κυβέρνησης.

Ο κ. Στουρνάρας αποκάλυψε λοιπόν πώς η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και προσωπικά ο κ. Τσίπρας επιχείρησαν να τοποθετήσουν μια ελεγχόμενη διοίκηση στην Τράπεζα Αττικής, επιδιώκοντας την πολιτική χειραγώγηση ενός χρηματοπιστωτικού οργανισμού.

Πιο ανησυχητικό όμως είναι ότι προσπάθησαν να εκβιάσουν τον ίδιο τον Διοικητή της ΤτΕ να συναινέσει στα σχέδιά τους, φτάνοντας στο σημείο να στοχοποιήσουν τη σύζυγό του.

Τον ακούσαμε λοιπόν να αφηγείται πως τηλεφώνησε στον κ.Τσίπρα, λέγοντάς του πως «η Τράπεζα της Ελλάδος δεν μπορεί να δεχτεί αυτά τα πρόσωπα που επέλεξε για διοίκηση ως επόπτης που είναι του τραπεζικού συστήματος».

Ο κ. Στουρνάρας αποκάλυψε πως την επόμενη μέρα όταν συνεδρίαζε η επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων, τον κάλεσε η σύζυγός του στο τηλέφωνο λέγοντας χαρακτηριστικά «έχει έρθει όλο το κράτος μέσα στο γραφείο μου, ΣΔΟΕ, Οικονομική αστυνομία…».

Η σθεναρή ωστόσο αντίσταση του κ. Στουρνάρα απέτρεψε την επανάληψη ενός νέου σκανδάλου «Τράπεζας Κρήτης», προστατεύοντας τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος.

Αλήθεια, ο κ. Τσίπρας που συνεχίζει με πάθος το πολιτικό του comeback, τι έχει να πει για όλα αυτά;

Είναι ο ίδιος κ. Τσίπρας που σήμερα με την «Ιθάκη» μας μιλά για ηθική, για κάθαρση, για δικαιοσύνη. Μας μιλά για «νέο ταξίδι για την χώρα», ενώ ως πρωθυπουργός προσπάθησε να χρησιμοποιήσει το κράτος απέναντι σε όσους δεν εκτέλεσαν τις επιθυμίες του.

Στους λόγους που εκφωνεί για «διαφάνεια και δικαιοσύνη», δεν χωράει έστω μια αναφορά στην υπόθεση της Τράπεζας Αττικής; Ή μήπως η επιλεκτική του μνήμη λειτουργεί μόνο όταν του επιτρέπει να παίζει τον ρόλο του ηθικολόγου;»

Στη σημερινή του συνέντευξη στην @omadaalithias, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Στουρνάρας επανέφερε στο προσκήνιο ορισμένες από τις πιο σκοτεινές στιγμές της πολύ πρόσφατης οικονομικής ιστορίας της χώρας.



