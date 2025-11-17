Υπεγράφη την Παρασκευή (14/11), από τον γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα η 1η τροποποίηση των συμβάσεων 16Β/21 και 17Β/21 που αφορούν στην προμήθεια 4ης φρεγάτας τύπου FDI HN Standard 2++, μετά των υπηρεσιών εν συνεχεία υποστήριξης με την εταιρεία NAVAL Group.

Τον Σεπτέμβριο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας είχε δηλώσει μετά την συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ ότι το νομοθέτημα ήταν έτοιμο και ότι η Belharra «Δεν είναι απλώς μία τέταρτη φρεγάτα. Ο “Θεμιστοκλής” είναι Belh@rra Standard 2++. Έχει 1 + 10 αυξημένες δυνατότητες. Η μία είναι οι βαλλιστικοί πύραυλοι, ο καινούργιος τύπος του Προγράμματος ELSA, που είναι σε στάδιο δημιουργίας. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο και οι προηγούμενες τρεις φρεγάτες θα φτάσουν στο επίπεδο Standard 2++».

Προηγήθηκε η ψήφιση του σχετικού σχεδίου νόμου στις 3/10/2025, το οποίο κατέθεσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στη Βουλή των Ελλήνων, όπως και η δημοσίευση του Νόμου 5235/2025 στις 7/10/2025 (ΦΕΚ Α 173).

Σημειώνεται πως οι FDI παίρνουν τα ονόματα που είχαν τα τέσσερα αντιτορπιλικά C.F Adams τα οποία είχε στην υπηρεσία του το ΠΝ κατά το παρελθόν– ωστόσο για να λάβει το όνομα «Θεμιστοκλής» θα πρέπει να αποσυρθεί η φρεγάτα «Θεμιστοκλής», τύπου «S», που υπάρχει ήδη στον στόλο.

Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας