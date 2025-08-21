Αυτή είναι μία μοναδική στιγμή για κάθε νεόνυμφο ζευγάρι: Η έξοδος από το ναό μετά το μυστήριο του γάμου, όπου οι προσκεκλημένοι χειροκροτούν, εύχονται και ραίνουν με ρύζι και ροδοπέταλα κάποτε το ζεύγος.

Αυτό συνέβη, όμως, σε μία εκκλησία της Ισπανίας όταν η νύφη και ο γαμπρός βγήκαν έξω είναι πολύ ασυνήθιστο. Κάποιοι πέταξαν κομφετί, ενώ ένας φίλος των νεόνυμφων τους πλησιάζει με ένα μεγάλο κουτί, που αποδεικνύεται ότι είχε ρύζι και δύο άλλοι στα δεξιά στο βίντεο διακρίνονται να φτυαρίζουν(!) ρύζι, που προσγειώνεται κατά κύματα στον γαμπρό και στη νύφη.

Τόσο η νύφη όσο και ο γαμπρός, αφού δέχονται την «ομοβροντία», τινάζουν τα ρούχα τους για να απομακρύνουν τη σκόνη από το ρύζι. Ωστόσο, ο γαμπρός μοιάζει σαν να έχει βγει τελικά από…σακί με άχνη ζάχαρη!

Χρήστες στο διαδίκτυο, κάθε άλλο παρά ενθουσιασμένοι με αυτό το θέαμα και ορισμένα από τα σχόλια που ακολούθησαν είναι χαρακτηριστικά:

Κάποιος είπε: «Αυτός με το φτυάρι να πάει σπίτι του».

Άλλος προσθέτει: Αλλά είδατε πώς κατέληξαν τα ρούχα της νύφης και του γαμπρού;»

Ένας τρίτος εξεμάνη: «Θα σταματούσαν αυτομάτως να θεωρούνται φίλοι μου».

Ενώ ένας τέταρτος το αναλύψει: «Σου δίνουν την παραδοσιακή χούφτα με ρύζι, εντάξει. Αλλά όταν υπάρχουν δύο ή τρεις που δυσκολεύονται να σταματήσουν, σε κάνει να αναρωτιέσαι αν σε αγαπούν ή αν εκφράζουν τον…θυμό τους εκείνη τη στιγμή προς το ζευγάρι».