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Η Hailey Bieber φέρνει εκτυφλωτική λάμψη και ανεπιτήδευτο στυλ στο κόκκινο χαλί των Βραβείων Μόδας CFDA 2026. Το γνωστό super model και ιδρύτρια εταιρείας καλλυντικών κλέβει την παράσταση με ένα λαμπερό, εντυπωσιακό χρυσό σύνολο. Φοράει ένα αστραφτερό, μακρυμάνικο μπλουζάκι με υφή, συνδυασμένο με μια ασορτί φούστα Saint Laurent με σκίσιμο μέχρι το μηρό. Η Hailey Bieber αποδεικνύει με άνεση ότι οι χρυσές υφές, οι μανσέτες από συνθετική γούνα και οι σιλουέτες με ψηλό σκίσιμο δημιουργούν μια αξέχαστη στιγμή μόδας.

Η Hailey Bieber είναι μια χρυσή θεά με φούστα Saint Laurent με σκίσιμο μέχρι το μηρό στα Βραβεία Μόδας CFDA



Το μοντέλο από τις ΗΠΑ και μέλος της υψηλής κοινωνίας φοράει ένα εντυπωσιακό χρυσό μπροκάρ μπλουζάκι με μακριά μανίκια και διακοσμητική λεπτομέρεια από γούνα χωρίς ζωική προέλευση στα μανίκια. Το συνδυάζει με μια κεντημένη μπαρόκ φούστα μέσου μήκους της Saint Laurent, με τολμηρό σκίσιμο μπροστά. Μια ζώνη με αγκράφα σε σχήμα καμποσόν με δαντελένιο λουλούδι ολοκληρώνει το σύνολο.

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Ποζάροντας μπροστά από το λευκό φόντο των Βραβείων Μόδας CFDA 2026, η Hailey κινείται με χάρη μπροστά στις κάμερες. Η Bieber βάζει τα χέρια της άνετα στις τσέπες της, επιδεικνύοντας τα δαχτυλίδια της, ενώ έχει μια απαλή, γαλήνια έκφραση. Αργότερα ποζάρει δίπλα στον σχεδιαστή Άντονι Βακαρέλο, χαμογελώντας θερμά προς τον Τύπο.

Hailey Bieber com Zoë Kravitz, Anthony Vaccarello, Anja Rubik e Rosé no CFDA Fashion Awards 2026, realizado no American Museum of Natural History, em Manhattan, Nova York. (02/11) https://t.co/nfnuQ56y05 November 3, 2026

Αποφεύγει τα βαριά κολιέ, αφήνοντας το λαμπερό χρυσό ύφασμα και τις υφασμάτινες μανσέτες να κλέψουν την παράσταση. Τα σκούρα καστανά μαλλιά της πέφτουν σε χαλαρούς, φυσικούς κυματισμούς με καθαρό χωρίστρα στη μέση. Η ομάδα ομορφιάς της δημιουργεί ένα φρέσκο, κομψό look με λαμπερό δέρμα, απαλά μαυρισμένα μάγουλα, καθορισμένη ουδέτερη σκιά ματιών και γυαλιστερό nude χρώμα στα χείλη.

Hailey Bieber com Anthony Vaccarello no CFDA Fashion Awards 2026, realizado no American Museum of Natural History, em Manhattan, Nova York. (02/11) https://t.co/DBJZNLrLk5 — Portal Hailey Bieber (@portalhaileybr) November 3, 2026

Η εμφάνιση συνδύαζε με μαεστρία τη σύγχρονη αιχμή των πασαρελών με την κλασική γοητεία του κόκκινου χαλιού. Μέσα από τη στενή συνεργασία της με τον Vaccarello για τη μεγαλύτερη βραδιά της μόδας, η Bieber απέδειξε ότι τα μονοχρωματικά μεταλλικά χρώματα και οι υφές με ενδιαφέρουσα υφή παραμένουν μια νικηφόρα συνταγή. Μ’ αυτό το εκθαμβωτικό look με διακριτική αυτοπεποίθηση, εδραίωσε για άλλη μια φορά τη θέση της ως μία από τις πιο αξιόπιστες σύγχρονες trendsetter της μόδας.

Από τη Hailey Bieber μέχρι τη Zoë Kravitz και την Demi Moore, οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο red carpet των σημαντικότερων βραβείων αμερικανικής μόδας

Τα CFDA Awards 2026 συγκέντρωσαν στη Νέα Υόρκη μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της μόδας και του θεάματος, σε μια βραδιά αφιερωμένη στους δημιουργούς που διαμορφώνουν το αμερικανικό fashion landscape. Η φετινή τελετή πραγματοποιήθηκε στο American Museum of Natural History, με οικοδέσποινα την ηθοποιό Keke Palmer.

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Πριν από την απονομή των βραβείων, το ενδιαφέρον στράφηκε φυσικά στο red carpet, όπου stars, designers, editors και fashion muses έδωσαν το δικό τους στίγμα. Οι περισσότερες εμφανίσεις κινήθηκαν σε μια πιο refined αισθητική, με κλασικές γραμμές, minimal επιλογές και μονοχρωματικά looks, ενώ το χρυσό ήταν μία από τις τάσεις που ξεχώρισαν.

Η Hailey Bieber, η Zoë Kravitz και η Rosé εμφανίστηκαν με δημιουργίες Saint Laurent, σχηματίζοντας μια εντυπωσιακή τριάδα όπου η λάμψη συναντούσε τον αισθησιασμό και την αυστηρή γεωμετρία των γραμμών.

Hailey Bieber with Zoë Kravitz, Anthony Vaccarello, Anja Rubik, and Rosé at the 2026 CFDA Fashion Awards held at The American Museum of Natural History in New York City. (November 02, 2026) 📹 by: wmag https://t.co/CSJKx06QYX Advertisement November 3, 2026

Η Zoë Kravitz, πιστή στη δική της εκδοχή του effortless chic, κινήθηκε σε μια πιο αισθησιακή κατεύθυνση. Το χρυσό σύνολό της δημιουργούσε την αίσθηση ρευστού μετάλλου, ενώ τα εντυπωσιακά παπούτσια ολοκλήρωναν ένα look που δεν χρειαζόταν περιττές προσθήκες για να ξεχωρίσει.

Από την άλλη, η Rosé επέλεξε ένα λαμπερό σύνολο δύο κομματιών, με κοντό τοπ και φούστα με ψηλό σκίσιμο. Τα χρυσά σανδάλια ενίσχυαν τη μονοχρωματική προσέγγιση, δημιουργώντας μια εικόνα γεμάτη αυτοπεποίθηση.

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