Πυροβολισμοί έπεσαν σε εκκλησία στην πόλη Γκραντ Μπλανκ του Μίσιγκαν στις ΗΠΑ με τις αρχές να αναφέρουν ότι υπάρχουν θύματα ενώ ο δράστης παραμένει μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού.

Βίντεο από το σημείο δείχνει την εκκλησία να φλέγεται, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας επιχειρούν στην περιοχή. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με τις αρχές να έχουν σημάνει συναγερμό και να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

BREAKING: Video shows church on fire as officials respond to active shooter with multiple victims at The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Grand Blanc, Michigan. pic.twitter.com/pQDd0UZPEu — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 28, 2025

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο ένοπλος εισέβαλε με το αυτοκίνητό του μέσα στην εκκλησία και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως.

New aerial footage shows the Grand Blanc, Michigan church engulfed in flames after a gunman opened fire and set it ablaze.



Christianity is under attack.

pic.twitter.com/AexMpnCQFt — Benny Johnson (@bennyjohnson) September 28, 2025

Δεν έχουν δοθεί επίσημες λεπτομέρειες για την ταυτότητα του δράστη ή τον αριθμό των θυμάτων, ενώ η πυρκαγιά εντός του ναού περιπλέκει την επιχείρηση των σωστικών συνεργείων.