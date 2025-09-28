Πυροβολισμοί έπεσαν σε εκκλησία στην πόλη Γκραντ Μπλανκ του Μίσιγκαν στις ΗΠΑ με τις αρχές να αναφέρουν ότι υπάρχουν θύματα ενώ ο δράστης παραμένει μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού.
Βίντεο από το σημείο δείχνει την εκκλησία να φλέγεται, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας επιχειρούν στην περιοχή. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με τις αρχές να έχουν σημάνει συναγερμό και να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο ένοπλος εισέβαλε με το αυτοκίνητό του μέσα στην εκκλησία και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως.
Δεν έχουν δοθεί επίσημες λεπτομέρειες για την ταυτότητα του δράστη ή τον αριθμό των θυμάτων, ενώ η πυρκαγιά εντός του ναού περιπλέκει την επιχείρηση των σωστικών συνεργείων.