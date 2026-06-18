Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς των κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών φέρνει το νέο νομοθετικό πλαίσιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αυξάνοντας τα ακατάσχετα όρια για χρέη προς το Δημόσιο, τις τράπεζες και ιδιώτες πιστωτές. Η παρέμβαση αναμένεται να δώσει ουσιαστική ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επαγγελματίες που βρίσκονται αντιμέτωποι με δεσμεύσεις λογαριασμών λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η βασικότερη αλλαγή αφορά το ακατάσχετο όριο για χρέη προς το Δημόσιο, το οποίο αυξάνεται από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ τον μήνα για κάθε φυσικό πρόσωπο. Πρόκειται για αύξηση κατά 350 ευρώ μηνιαίως ή 4.200 ευρώ σε ετήσια βάση, ενισχύοντας σημαντικά την προστασία των πολιτών από αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της Εφορίας.

Advertisement

Advertisement

Αντίστοιχες αλλαγές προβλέπονται και για τα χρέη προς τράπεζες και ιδιώτες. Στους ατομικούς λογαριασμούς το ακατάσχετο αυξάνεται από 1.500 ευρώ σε 1.600 ευρώ, ενώ στους κοινούς λογαριασμούς ανεβαίνει από 2.000 ευρώ σε 2.200 ευρώ. Αυτό σημαίνει πρόσθετη προστασία έως 1.200 ευρώ ετησίως για ατομικούς λογαριασμούς και έως 2.400 ευρώ για κοινούς λογαριασμούς νοικοκυριών.

Δηλώστε τον λογαριασμό στην ΑΑΔΕ

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η προστασία δεν ενεργοποιείται αυτόματα. Για να ισχύσει το ακατάσχετο έναντι της φορολογικής διοίκησης, ο πολίτης θα πρέπει να έχει δηλώσει ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ έναν και μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό ως ακατάσχετο. Σε διαφορετική περίπτωση, τα αυξημένα όρια δεν θα μπορούν να εφαρμοστούν.

Πώς θα πετύχετε άρση κατάσχεσης λογαριασμού

Παράλληλα, το νομοσχέδιο εισάγει μια δεύτερη σημαντική καινοτομία, τη δυνατότητα άρσης της κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι ο οφειλέτης θα μπορεί να ζητήσει την αποδέσμευση του λογαριασμού του εφόσον καταβάλει το 25% της βασικής οφειλής και προχωρήσει σε ρύθμιση του υπολοίπου ποσού. Η ρύθμιση αυτή στοχεύει να δώσει κίνητρο για ταχύτερη τακτοποίηση των χρεών και επανένταξη των οφειλετών στην οικονομική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, η αύξηση του ακατάσχετου αποτελεί προσαρμογή στις σημερινές οικονομικές συνθήκες και στο αυξημένο κόστος διαβίωσης, καθώς το υφιστάμενο όριο παρέμενε ουσιαστικά αμετάβλητο για περισσότερο από μία δεκαετία. Η νέα ρύθμιση εκτιμάται ότι θα επηρεάσει θετικά περισσότερους από 1,6 εκατομμύρια φορολογούμενους που έχουν χρέη προς το Δημόσιο ή βρίσκονται σε κίνδυνο επιβολής κατασχέσεων.