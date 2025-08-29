Για τη διευκόλυνση των πολιτών, που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, η ΑΑΔΕ δίνει διευκρινίσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης για την έκδοση αποφάσεων αδρανοποίησης κατασχέσεων εις χείρας τρίτου.

Με εγκύκλιό της η Αρχή ενημερώνει για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν οι υπηρεσίες στο πλαίσιο της εξέτασης για τη συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων έκδοσης των σχετικών αποφάσεων αδρανοποίησης κατασχέσεων, σύμφωνα και με τις τροποποιήσεις του ν. 5193/2015 και ειδικά ως προς την προϋπόθεση υποβολής των προβλεπόμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας.

Όπως αναφέρεται, οι τροποποιήσεις ρυθμίζουν τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά για την έκδοση από τη Φορολογική Διοίκηση απόφασης αδρανοποίησης κατασχέσεων απαιτήσεων εις χείρας τρίτων μετά την έναρξη ισχύος (πολυμερούς ή διμερούς) σύμβασης αναδιάρθρωσης χρεών που έχει συναφθεί στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

Στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι τροποποιήθηκε η προϋπόθεση που αφορά την υποβολή από τον οφειλέτη που αιτείται την αδρανοποίηση των προβλεπόμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας.

Έτσι, με τη νέα διάταξη προβλέπεται, ως προϋπόθεση της αδρανοποίησης, «να έχουν υποβληθεί από τον οφειλέτη οι προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών, ανεξαρτήτως του εάν οι δηλώσεις έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα, σε κάθε δε περίπτωση να έχουν υποβληθεί πριν από την αίτηση του οφειλέτη για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών».

Και επισημαίνεται: «Για την ενιαία εφαρμογή της ανωτέρω προϋπόθεσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ διευκρινίζεται ότι πρέπει πλέον να ελέγχεται μόνο αν πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών κατ’ άρθρο 8 του ν. 4738/2020 έχουν υποβληθεί από τον οφειλέτη που αιτείται την αδρανοποίηση όλες οι προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας των πέντε (5) τελευταίων φορολογικών ετών των οποίων η προθεσμία υποβολής έχει λήξει πριν από την ανωτέρω ημερομηνία, ανεξαρτήτως αν οι δηλώσεις αυτές υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα ή όχι (αρκεί να έχουν υποβληθεί έως την προαναφερθείσα ημερομηνία)».