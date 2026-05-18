Κατασχέσεις λογαριασμών, δεσμεύσεις εισοδημάτων και επιτάχυνση διαδικασιών αναγκαστικής είσπραξης! Η φορολογική διοίκηση περνά σε ένα μοντέλο όπου η καθυστέρηση πληρωμής δεν αποτελεί πλέον μια «γκρίζα ζώνη», αλλά ενεργοποιεί αυτόματα διαδικασίες πίεσης. Οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, οι δεσμεύσεις εισοδημάτων και οι πλειστηριασμοί περιουσιακών αποτελούν τη νέα εργαλειοθήκη της ΑΑΔΕ για όσους αφήνουν τις οφειλές τους να γίνουν ληξιπρόθεσμες.

Σήμερα, το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο ξεπερνά τα 114 δισ. ευρώ, ένα μέγεθος που από μόνο του εξηγεί γιατί ο φορολογικός μηχανισμός περνά σε πιο επιθετική στρατηγική.

Ποιοι θα υποστούν τις συνέπειες: Περισσότεροι από 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν ανοιχτές οφειλές προς την εφορία, από αυτούς, περίπου 2,2 εκατομμύρια βρίσκονται ήδη υπό την απειλή αναγκαστικών μέτρων ενώ πάνω από 1,5 εκατομμύριο έχουν ήδη υποστεί κατασχέσεις ή δεσμεύσεις. Στο στόχαστρο βρίσκονται και οι μικρομεσαίοι οφειλέτες με χρέη από 500 έως 30.000 ευρώ , ενώ πρώτοι στη λίστα είναι οι ενεργοί επαγγελματίες και επιχειρήσεις με συνεχή ροή εισοδήματος καθώς οι δικές τους οφειλές θεωρούνται ως ως «άμεσα εισπράξιμες». Από το ελεγκτικό «μάτι» δεν εξαιρείται κανείς, ούτε οι μισθωτοί και συνταξιούχοι με καταθέσεις πάνω από το ακατάσχετο, οι οποίοι έχουν χρέη στην εφορία.

Ο φορολογικός μηχανισμός αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία που του επιτρέπουν να διαμορφώνει μια πλήρη οικονομική ακτινογραφία για κάθε φορολογούμενο. Με συνεχή διασταύρωση στοιχείων από τράπεζες, δηλώσεις εισοδήματος, ακίνητη περιουσία και συναλλαγές, δημιουργείται ένα προφίλ για κάθε οφειλέτη. Με βάση αυτό το προφίλ καθορίζεται η προτεραιότητα επιβολής μέτρω, ενεργοποιούνται αυτόματα διαδικασίες μετά την καθυστέρηση πληρωμής και επιλέγεται το κατάλληλο μέτρο (κατάσχεση, δέσμευση, συμψηφισμός). Κατασχέσεις μπορούν να ενεργοποιηθούν για οφειλές άνω των 500 ευρώ, τραπεζικοί λογαριασμοί δεσμεύονται μέσα σε λίγες ημέρες, ποσοστά μισθών και συντάξεων παρακρατούνται αυτόματα…

Παράλληλα, ενεργοποιείται πλήρως και το σύστημα PARE (Payment Capacity – Attitude – Recency – Event, δηλαδή Ικανότητα Πληρωμής – Συμπεριφορά – Πρόσφατες ενέργειες – Γεγονότα), μέσω του οποίου η φορολογική διοίκηση δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο προφίλ για κάθε φορολογούμενο και επιχείρηση, αξιολογώντας όχι μόνο τα δηλωθέντα εισοδήματα αλλά και τη συνολική οικονομική τους συμπεριφορά. Μέσα από τη συνδυαστική ανάλυση στοιχείων όπως η δυνατότητα αποπληρωμής, οι τραπεζικές κινήσεις, η περιουσιακή κατάσταση και η συνέπεια στις υποχρεώσεις, αλλά και γεγονότα που επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση, το σύστημα επιχειρεί να αποτυπώσει με μεγαλύτερη ακρίβεια την πραγματική εικόνα κάθε οφειλέτη. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η εφορία δεν περιορίζεται σε όσα δηλώνονται, αλλά θα εξετάζει αν αυτά συμβαδίζουν με τη συνολική οικονομική δραστηριότητα, κατευθύνοντας πιο στοχευμένα τους ελέγχους και τα μέτρα.

Η πραγματική οικονομία ασφυκτιά

Πέρα από τους κατ’ επάγγελμα φοροφυγάδες, τους οποίους εύλογα στοχεύει και οφείλει να εντοπίζει ο ελεγκτικός μηχανισμός, αναδεικνύεται και μια ανησυχητική πραγματικότητα. Εκατομμύρια νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπα με πραγματική οικονομική ασφυξία. Η διαρκής συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών, που ξεπερνούν τα 114 δισ. ευρώ και παραμένουν σε υψηλά επίπεδα παρά την εντατικοποίηση των μέτρων, δείχνει ότι τα εισοδήματα εξαντλούνται στην κάλυψη βασικών αναγκών, οι επιχειρήσεις λειτουργούν με οριακή ρευστότητα και, τελικά, η δυνατότητα συνεπούς ανταπόκρισης στις φορολογικές υποχρεώσεις περιορίζεται δραματικά.

Την ίδια ώρα, τα διαθέσιμα εργαλεία ρύθμισης δεν φαίνεται να δίνουν ουσιαστική διέξοδο. Η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων που ενεργοποιείται το επόμενο διάστημα συνοδεύεται από αυστηρούς περιορισμούς, ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός επεκτείνεται μεν και σε μικρότερες οφειλές (ακόμη και από τα 5.000 ευρώ) χωρίς όμως να εξασφαλίζει πάντα ουσιαστικές ελαφρύνσεις, όπως γενναίες διαγραφές ή μεγάλο αριθμό δόσεων, ενώ οι πάγιες ρυθμίσεις των 12 ή 24 δόσεων για τα τρέχοντα χρέη παραμένουν περιορισμένες και δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες της αγοράς.