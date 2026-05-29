Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα στο εμπορικό κέντρο Westfield του Λονδίνου, στο Στράτφορντ, όταν ένας 16χρονος πέταξε ένα βαρύ πουφ 15 κιλών από ύψος 15 μέτρων. Το περιστατικό, που ήρθε στο φως μέσω βίντεο από κάμερες ασφαλείας που δημοσίευσε η Daily Mail, δείχνει το αντικείμενο να προσκρούει με μεγάλη ταχύτητα στο ισόγειο, προκαλώντας τρόμο στους ανυποψίαστους πελάτες που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση. Την ίδια στιγμή, ένας 15χρονος συνεργός του δράστη βιντεοσκοπούσε την επικίνδυνη αυτή ενέργεια με το κινητό του τηλέφωνο.

Σύλληψη ανηλίκων που πέταξαν βαρύ αντικείμενο από μπαλκόνι εμπορικού κέντρου

Λίγο αργότερα, οι δύο έφηβοι ανέβασαν το υλικό στο διαδίκτυο με τη λεζάντα «Αποκλείεται φίλε, σχεδόν σκότωσε κάποιον».

Advertisement

Advertisement

Το βίντεο έγινε αμέσως viral, οδηγώντας στην ταυτοποίηση και τη σύλληψή τους από τις αρχές. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο 15χρονος συνεργάστηκε με την αστυνομία και έδωσε τα στοιχεία του 16χρονου φίλου του που πέταξε το πουφ.

Όπως αποκαλύφθηκε στο δικαστήριο ανηλίκων του Στράτφορντ, ο 15χρονος είχε ήδη βεβαρυμμένο ιστορικό, καθώς του είχε επιβληθεί παλαιότερα ειδοποίηση για αντικοινωνική συμπεριφορά επειδή πέταγε «βότσαλα και πέτρες» από το ίδιο ακριβώς μπαλκόνι, ενώ του είχε απαγορευτεί η είσοδος στο συγκεκριμένο εμπορικό κέντρο.

Από την πλευρά του, ο 16χρονος που πέταξε τον καναπέ υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι «δεν ήταν κάτι τόσο σσοβαρό» αφού δεν τραυματίστηκε κανείς.

Watch: Moment teenager was filmed picking up the 15-kilo seat and hurling it over the glass balcony on the top floor

https://t.co/YtKa8o56QF — The Standard (@theLDNstandard) July 16, 2025

Η δικηγόρος του 15χρονου υποστήριξε ότι ο πελάτης της δέχτηκε «πίεση από συνομηλίκους του» για να βιντεοσκοπήσει το περιστατικό από «πιο κυρίαρχα άτομα». Ανέφερε ότι ο έφηβος έδειξε μεταμέλεια, ζήτησε συγγνώμη και υποσχέθηκε ότι δεν θα το ξανακάνει.