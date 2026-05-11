To πόθεν έσχες της συζύγου του πρωθυπουργού, Μαρέβας Γκραμπόφκι Μητσοτάκη, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής για το έτος 2025 (χρήση 2024).

Σύμφωνα με αυτό, η κυρία Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη δηλώσει συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές 94.707,84 ευρώ, από ακίνητα 40.000 ευρώ, από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα 0,11. Στα ποσά από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, κληρονομιές, εφάπαξ κλπ καταγράφονται 875.842 ευρώ, που όπως αναφέρεται προέρχεται από εκποίηση ακινήτου κληρονομιάς του πατέρα της.

Advertisement

Advertisement