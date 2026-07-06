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Η Μαρίν Λεπέν βρίσκεται μπροστά στην πιο κρίσιμη στιγμή της πολιτικής της διαδρομής. Η γυναίκα που μετέτρεψε το παλιό Εθνικό Μέτωπο του πατέρα της σε έναν κανονικό διεκδικητή της εξουσίας στη Γαλλία, κινδυνεύει τώρα να δει τον δρόμο προς το Ελιζέ να κλείνει όχι από τις κάλπες, αλλά από τη Δικαιοσύνη.

Την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, το εφετείο του Παρισιού αναμένεται να αποφανθεί για την υπόθεση υπεξαίρεσης ευρωπαϊκών κονδυλίων που αφορά την ίδια και στελέχη του Εθνικού Συναγερμού. Πρόκειται για την υπόθεση των λεγόμενων «εικονικών βοηθών» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: συνεργάτες που πληρώνονταν ως κοινοβουλευτικοί βοηθοί, αλλά σύμφωνα με τις κατηγορίες εργάζονταν στην πραγματικότητα για τον κομματικό μηχανισμό στη Γαλλία. (Reuters)

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Σε πρώτο βαθμό, τον Μάρτιο του 2025, η Λεπέν κρίθηκε ένοχη και της επιβλήθηκε πενταετής αποκλεισμός από δημόσια αξιώματα, ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, με τα δύο σε κατ’ οίκον περιορισμό και πρόστιμο 100.000 ευρώ. Το κόμμα της, ο Εθνικός Συναγερμός, τιμωρήθηκε επίσης με πρόστιμο 2 εκατ. ευρώ, κατά το Reuters. (Reuters)

Η ίδια μιλά για πολιτική δίωξη και «κυνήγι μαγισσών». Όμως στην έφεση εμφανίστηκε πιο προσεκτική. Δεν επέμεινε απλώς στην πλήρη άρνηση, αλλά υποστήριξε ότι, ακόμη κι αν παραβιάστηκαν κανόνες, δεν υπήρξε πρόθεση εξαπάτησης. Το πολιτικό διακύβευμα είναι τεράστιο: αν η απαγόρευση διατηρηθεί, η Λεπέν μένει εκτός προεδρικής μάχης του 2027. Αν μειωθεί ή αρθεί, μπορεί να επιχειρήσει για τέταρτη φορά την κατάληψη της γαλλικής προεδρίας. (Reuters)

Η ίδια δήλωσε ότι δεν θα είναι υποψήφια αν υποχρεωθεί να φορά ηλεκτρονικό βραχιολάκι, διότι κάτι τέτοιο θα την εμπόδιζε ουσιαστικά να κάνει προεκλογική εκστρατεία. Η Γαλλία έχει προγραμματισμένο τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 18 Απριλίου 2027 και τον δεύτερο γύρο στις 2 Μαΐου 2027.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ακόμη κι αν η Λεπέν τεθεί εκτός μάχης, το κόμμα της δεν καταρρέει. Αντιθέτως, το όνομα του Ζορντάν Μπαρντελά, του 30χρονου προέδρου του Εθνικού Συναγερμού, προβάλλει ήδη ως εναλλακτική λύση. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Εθνικός Συναγερμός παραμένει μια από τις ισχυρότερες πολιτικές δυνάμεις στη Γαλλία, με ή χωρίς τη Λεπέν στην πρώτη γραμμή. (Reuters)

Ποια είναι η Μαρίν Λεπέν

Η Μαρίν Λεπέν γεννήθηκε στις 5 Αυγούστου 1968 στο Νεϊγί-σιρ-Σεν, ένα από τα πιο εύπορα προάστια του Παρισιού. Είναι κόρη του Ζαν-Μαρί Λεπέν, ιδρυτή του Εθνικού Μετώπου, ενός κόμματος που για δεκαετίες βρισκόταν στο περιθώριο της γαλλικής πολιτικής ζωής λόγω των ακραίων θέσεών του.

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Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Panthéon-Assas και εργάστηκε ως δικηγόρος στο Παρίσι, πριν αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στην πολιτική. Μπήκε στο κόμμα από νεαρή ηλικία, εξελέγη ευρωβουλευτής, περιφερειακή σύμβουλος και αργότερα βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια του Πα-ντε-Καλαί, στη βόρεια Γαλλία. (Βικιπαίδεια)

Το μεγάλο της πολιτικό στοίχημα ήταν η λεγόμενη «αποδαιμονοποίηση» του κόμματος. Πήρε το κόμμα του πατέρα της, άλλαξε την εικόνα του, το μετονόμασε από Εθνικό Μέτωπο σε Εθνικό Συναγερμό και προσπάθησε να το παρουσιάσει όχι ως περιθωριακή ακροδεξιά δύναμη, αλλά ως κόμμα εξουσίας.

Υπήρξε τρεις φορές υποψήφια για την προεδρία της Γαλλίας: το 2012, το 2017 και το 2022. Το 2017 και το 2022 πέρασε στον δεύτερο γύρο, αλλά ηττήθηκε και τις δύο φορές από τον Εμανουέλ Μακρόν. Το 2022, όμως, κατέγραψε πολύ υψηλότερο ποσοστό από το 2017, δείχνοντας ότι η επιρροή της είχε πλέον βαθύνει μέσα στη γαλλική κοινωνία.

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Τώρα, στα 57 της χρόνια, η Λεπέν βλέπει το μεγαλύτερο πολιτικό της όνειρο να κρίνεται σε μια δικαστική αίθουσα. Και αυτό είναι το παράδοξο της υπόθεσης: η πολιτικός που επί χρόνια πολεμούσε τις Βρυξέλλες, μπορεί τελικά να χάσει το Ελιζέ από μια υπόθεση που ξεκίνησε μέσα στο ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Για τη Γαλλία, η απόφαση δεν αφορά μόνο τη Λεπέν. Αφορά το ερώτημα αν η επόμενη προεδρική αναμέτρηση θα διεξαχθεί με την ιστορική αρχηγό της γαλλικής ακροδεξιάς στην πρώτη γραμμή ή με μια νέα γενιά, υπό τον Μπαρντελά, έτοιμη να διεκδικήσει την εξουσία χωρίς το επώνυμο Λεπέν, αλλά με την ίδια πολιτική κληρονομιά.

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