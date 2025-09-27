Η καταδικαστική απόφαση του πρώην προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί από τη δικαιοσύνη, που τον οδηγεί στη φυλακή για 5 χρόνια, αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενοι οι Γάλλοι δικαστές να είναι καταπέλτες και στην υπόθεση της Μαρίν λεπέν.

Η ακροδεξιά ηγέτης του κόμματος «Εθνικής Συσπείρωσης» (RN), βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σκληρή «προσωρινή απόφαση» τον Μάρτιο, όταν καταδικάστηκε σε 5 χρόνια κάθειρξης για υπεξαίρεση κονδυλίων της ΕΕ. Αυτό, θα μπορούσε να της αφαιρέσει το δικαίωμα να βάλει υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές του 2027, για τις οποίες οι δημοσκοπήσεις της δίνουν μεγάλη πιθανότητα νίκης.

Advertisement

Advertisement

Αυτό θα καθοριστεί στο Εφετείο όπου θα εκδικαστεί η υπόθεση τον Ιανουάριο του 2026, με την Λεπέν να δηλώνει ότι η καταδίκη του Σαρκοζί έδειξε ότι «η γενίκευση των προσωρινών εκτελέσεων από ορισμένες δικαιοδοσίες αποτελεί μεγάλο κίνδυνο».

Αν και δικαστικές πηγές ανέφεραν ότι οι υποθέσεις της Λεπέν και του Σαρκοζί είναι ξεχωριστές και είναι αδύνατο να πούμε πώς η μία μπορεί να επηρεάσει την άλλη, δεν λείπουν κι εκείνοι που θεωρούν πως «η απόφαση για τον Σαρκοζί έδειξε ότι οι δικαστές δεν διστάζουν στον αγώνα τους κατά του πολιτικού εγκλήματος».

Οι σύμμαχοι της Λεπέν υποστηρίζουν ότι οι δεξιοί πολιτικοί λαμβάνουν σκληρότερη μεταχείριση από τους δικαστές, τονίζοντας την υπόθεση του πρώην κεντρώου πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος αθωώθηκε για απάτη πέρυσι για την φερόμενη κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ. Η δεινή θέση της Λεπέν τράβηξε επίσης την προσοχή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι ήταν θύμα «νομικής αγωγής» και έστειλε διπλωματική αντιπροσωπεία για να προσφέρει υποστήριξη.

Η Μπριζίτ Μπαρέζ, μια δεξιά πρώην δήμαρχος, καταδικάστηκε για υπεξαίρεση το 2021 και της επιβλήθηκε πενταετής απαγόρευση άσκησης πολιτικής δραστηριότητας με «προσωρινή εκτέλεση». Αθωώθηκε ωστόσο στο εφετείο.

«Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ότι το δικαστικό σύστημα – ή τουλάχιστον ένα μέρος του – έχει γίνει το όπλο όσων βρίσκονται στην εξουσία. Κάποτε, είχα πίστη στη δικαιοσύνη. Σήμερα, φοβάμαι» δήλωσε η Μπαρέζ.

Μετά την καταδίκη του Σαρκοζί, ο συντηρητικός πρόεδρος της Γερουσίας Ζεράρ Λαρσέρ δήλωσε ότι «υπάρχει αυξανόμενη συζήτηση στην κοινωνία σχετικά με την προσωρινή εκτέλεση μιας καταδίκης, ενώ οι εφέσεις δεν έχουν ακόμη εξαντληθεί, και συμμερίζομαι αυτή την ανησυχία».

Ωστόσο, οι αριστεροί βουλευτές χειροκρότησαν την απόφαση για τον Σαρκοζί με τον Μανουέλ Μπομπάρ του κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία» να δηλώνει ότι «η απαίτηση να είμαστε ειλικρινείς και να σεβόμαστε τον νόμο δεν προορίζεται μόνο για τους απλούς πολίτες αλλά ισχύει και για όσους βρίσκονται στην εξουσία».

Κι ενώ το θέμα απασχολεί τους Γάλλους και ο νέος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόρνου δέχεται πιέσεις για να καταργηθεί το μέτρο της «προσωρινής εκτέλεσης» δήλωσε στην εφημερίδα Le Parisien ότι «εάν ένας νόμος προκαλέσει συζήτηση, εναπόκειται στο κοινοβούλιο να τον εξετάσει».