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Η Γαλλία παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα μια υπόθεση που συγκλονίζει ολόκληρη τη χώρα. Επτά ημέρες μετά την εξαφάνιση της 11χρονης Lyhanna, οι έρευνες φαίνεται να οδηγούνται στο πιο τραγικό σενάριο. Σε μια απομονωμένη αγροτική περιοχή, οι αρχές εντόπισαν μια σορό παιδιού, προκαλώντας σοκ και βαθιά θλίψη σε όσους παρακολουθούν την υπόθεση από την πρώτη στιγμή.

Η εξαφάνιση της μικρής έχει συγκλονίσει τη Γαλλία, με χιλιάδες πολίτες να ελπίζουν μέχρι και την τελευταία στιγμή σε ένα θαύμα. Όμως οι τελευταίες εξελίξεις με τον εντοπισμό της σορού, κάνουν τους φόβους των αρχών και της οικογένειας ακόμη πιο έντονους, καθώς τα στοιχεία που έρχονται στο φως είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά.

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🔴 INFO BFMTV

Disparition de Lyhanna: un corps retrouvé près du lieu de sa disparition dans le Gershttps://t.co/2QI6Eu6Ok5 — BFM (@BFMTV) June 4, 2026

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Αζέν, Ολιβιέ Ναμπουλέ, οι χωροφύλακες που συμμετείχαν στις έρευνες εντόπισαν τη σορό σε μια αγροτική περιοχή στην ανατολική περιοχή του νομού Ζερ. Το σημείο βρισκόταν μακριά από τα βλέμματα των περαστικών, μέσα σε ένα παλιό και εγκαταλελειμμένο εδώ και περίπου 15 χρόνια σιλό σιτηρών, κοντά στην κοινότητα Πουικάσκιε και περίπου 15 χιλιόμετρα από τη Φλεράνς, όπου χάθηκαν τα ίχνη της 11χρονης.

Η λεπτομέρεια που προκαλεί ανατριχίλα είναι ότι, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, η σορός φαίνεται να ανήκει σε παιδί και «φέρει ρούχα παρόμοια με εκείνα που φορούσε η ανήλικη τη στιγμή της εξαφάνισής της». Πρόκειται για ένα στοιχείο που έχει βυθίσει σε αγωνία την οικογένεια της Lyhanna, η οποία έχει ήδη ενημερωθεί από τις αρχές για την ανακάλυψη.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η 11χρονη εξαφανίστηκε στις 29 Μαΐου, με την υπόθεσή της να προκαλεί έντονη ανησυχία σε ολόκληρη τη χώρα. Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και της χωροφυλακής, ενώ στις έρευνες συμμετείχαν δεκάδες στελέχη των Αρχών.

Στο πλαίσιο της έρευνας έχει προφυλακιστεί ένας άνδρας, ο οποίος παραδέχθηκε ότι η ανήλικη βρέθηκε στο όχημά του την ημέρα της εξαφάνισης. Ωστόσο, υποστηρίζει πως την αποβίβασε αργότερα σε διαφορετικό σημείο και αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην εξαφάνισή της.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα ρίξουν φως στην ταυτότητα της σορού που εντοπίστηκε.