Σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις περιλαμβάνει ο «Χάρτης μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή»– το σχέδιο νόμου που παρουσίασε την Τρίτη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Το σχέδιο νόμου εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κ. Δένδιας ανέφερε κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου πως «είναι ένα πολύ μεγάλο νομοθέτημα το οποίο περιλαμβάνει το νέο βαθμολόγιο, το νέο μισθολόγιο, το νέο σύστημα της υπηρεσιακής σταδιοδρομίας των στελεχών μας των Ενόπλων Δυνάμεων, το νέο πλαίσιο ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, τη νέα θητεία, τη νέα εφεδρεία, την εθελοντική στράτευση των γυναικών, τις ρυθμίσεις για τη μέριμνα προσωπικού και τα ευρύτερα υπηρεσιακά ζητήματα».

Όπως υπογράμμισε ο κ. Δένδιας, υπηρετεί συγκεκριμένους στόχους:

Τον εξορθολογισμό της οργανωτικής δομής του προσωπικού.

Τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου της υπηρεσιακής σταδιοδρομίας με νέο σύστημα αξιολόγησης και προαγωγών.

Την καθιέρωση του νέου μισθολογίου,

Την αναβάθμιση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τη θέσπιση ενός νέου μοντέλου θητείας με εξορθολογισμό του πλαισίου χορήγησης των αναβολών και των απαλλαγών στράτευσης και το νέο πλαίσιο εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των στρατεύσιμων.

Τη θέσπιση ενός νέου μοντέλου εφεδρείας

Την εθελοντική στράτευση των γυναικών που αφορά δωδεκάμηνη υπηρεσία για γυναίκες εθελόντριες ηλικίας 20 ως 26 ετών και την εισαγωγή κινήτρων για αυτό.

Και μια σειρά από λοιπές ρυθμίσεις, που αφορούν κυρίως στη μέριμνα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο υπουργός τόνισε ότι το νομοθέτημα αυτό θα δοθεί στη διαβούλευση και «τίποτα δεν είναι γραμμένο πάνω σε μάρμαρο».

Ακολουθούν συνοπτικά οι αλλαγές που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ TOY ΣΧΕΔΙΟY ΝΟΜΟΥ

Νέο Βαθμολόγιο – Νέο Μισθολόγιο – Νέο Σύστημα Υπηρεσιακής Σταδιοδρομίας.

Νέο Πλαίσιο Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης.

Νέα Θητεία – Νέα Εφεδρεία – Εθελοντική Στράτευση Γυναικών.

Ρυθμίσεις για την Μέριμνα του Προσωπικού και Υπηρεσιακά Ζητήματα.

ΣΤΟΧΟΙ

Εξορθολογισμός Οργανωτικής Δομής Προσωπικού

Επανακαθορισμός Ιεραρχικής Πυραμίδας.

Επαναπροσδιορισμός βαθμολογίου και αντιστοίχιση με καθηκοντολόγιο.

Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου υπηρεσιακής σταδιοδρομίας

Νέο Σύστημα Αξιολόγησης – Προαγωγών.

Δυνατότητα Εθελοντικής Στράτευσης Γυναικών

12μηνη υπηρεσία από γυναίκες ηλικίας 20 έως 26 ετών.

Εισαγωγή κινήτρων.

Καθιέρωση νέου μισθολογίου:

Αποσύνδεση από διοικητικό βαθμό.

Βελτίωση οικονομικών απολαβών συνόλου στελεχών.

Ανταμοιβή θέσεων ευθύνης.

Αναβάθμιση Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης:

Σύσταση Διακλαδικής Διοίκησης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης.

Ανωτατοποίηση των Παραγωγικών Σχολών Υπαξιωματικών.

Αναδιαμόρφωση Προγράμματος Σπουδών

Θέσπιση Νέου Μοντέλου Θητείας

Εξορθολογισμός πλαισίου χορήγησης αναβολών & απαλλαγών στράτευσης.

Νέο πλαίσιο εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στρατευσίμων.

Θέσπιση Νέου Μοντέλου Εφεδρείας

Συγκρότηση σύγχρονης, ενεργού εφεδρείας.

Δυνατότητα Εθελοντικής Στράτευσης Γυναικών

12μηνη υπηρεσία από γυναίκες ηλικίας 20 έως 26 ετών.

Εισαγωγή κινήτρων.

Λοιπές Ρυθμίσεις

Επικαιροποίηση Θεσμικού Πλαισίου Υπηρεσιακής Κατάστασης Στελεχών.

Μέτρα για τη μέριμνα των Στελεχών.

Εκσυγχρονισμός διαδικασιών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης.

Μισθολογικά- αξιολόγηση- σταδιοδρομία

Μεταξύ άλλων, ο κ. Δένδιας ανέφερε πως «αλλάζουμε σελίδα…βλέπετε την νέα οργανωτική δομή και στους αξιωματικούς και στους υπαξιωματικούς και στους ΕΠΟΠ, φτιάχνουμε ένα βαθμολόγιο με 9 διακριτούς βαθμούς. Θέλω να σας ξεκαθαρίσω, θα φανεί και μετά, ότι το βαθμολόγιο ξεχωρίζει από το μισθολόγιο. Αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα παύει να ισχύει. Ο μισθός δεν ακολουθεί το βαθμό».

Αναφερόμενος στην αξιολόγηση των στελεχών, είπε πως «έχουμε ένα παρωχημένο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο δεν είναι κωδικοποιημένο και η αξιολόγηση έχει καταντήσει να είναι μία τυπική διαδικασία στην οποία ουδείς στην πραγματικότητα αξιολογείται σοβαρά. Δείτε λίγο τους αριθμούς. Το 97,83% των στελεχών μας αξιολογήθηκαν με 100%. Ξαναλέω, 100%! 2,3% των στελεχών μας μόνο αξιολογήθηκαν με 95% ως 99% και μόνο 0,14% των στελεχών μας αξιολογήθηκαν κάτω από 95%. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν αντέχει σε καμία κριτική και απέχει πλήρως της σοβαρότητας».

«Τώρα πάμε σε ένα νέο σύστημα σταδιοδρομίας. Θα υπάρχει καθορισμός οργανικών θέσεων κατά βαθμό, κατά κλάδο, κατά κατηγορία. Θα υπάρχει καθορισμός οροφής νομοθετημένα οργανικών θέσεων για τους ανώτερους αξιωματικούς και προαγωγή θα υπάρχει μόνο για την κάλυψη προβλεπόμενων οργανικών θέσεων. Και θα πρέπει να υπάρξει μια νέα βαθμολογική κλίμακα αξιολόγησης ή για να το πω απλά θα επανέρθουμε στην σοβαρότητα.Και βεβαίως όπως είπα, θα υπάρξει αποσύνδεση των μισθολογικών παροχών από τον βαθμό» πρόσθεσε.

Αναλυτικότερα ως προς το μισθολόγιο, ανέφερε πως «αυτή τη στιγμή έχουμε πολλαπλά, 85 μισθολογικά κλιμάκια. Έχουμε διασύνδεση όπως είπα πριν του μισθού με το βαθμό και έχουμε μισθολογική υποβάθμιση και των νέων αξιωματικών και των νέων υπαξιωματικών και έχουμε πλήρη απουσία μισθολογικής αναγνώρισης των θέσεων αυξημένης ευθύνης. Κινητροδοτούμε δηλαδή τη μη ανάληψη ευθύνης στο στράτευμα. Κάτι που είναι τελείως εναντίον της λογικής του στρατεύματος. Δημιουργούμε λοιπόν ένα νέο ειδικό μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων που αποσυνδέουμε το βαθμό από το μισθό, θεσπίζουμε 20 μισθολογικά κλιμάκια, δικαιότερη κατανομή και επίσης εξοικονόμηση πόρων μέσα από την “Ατζέντα 2030”. Έχουμε ένα παράδειγμα: ‘Ενας ανθυπασπιστής με 16 έτη υπηρεσίας στον 17ο χρόνο, σήμερα παίρνει 20.220 ευρώ το χρόνο, με το νέο μισθολόγιο θα παίρνει 23.431 ευρώ το χρόνο. Και μετά από 35 χρόνια υπηρεσίας σήμερα θα είναι ταγματάρχης, με τον υπάρχοντα μισθό ως ταγματάρχης θα παίρνει 32.628 ευρώ. Με το νέο μισθολόγιο ως ανθυπολοχαγός θα παίρνει 39.610 ευρώ. Αυτό σε όλη τη σταδιοδρομία θα του φέρει μια βελτίωση από 505.000 σε 587.000 ευρώ, δηλαδή περίπου 82.000 ευρώ παραπάνω, ένα ολόκληρο εφάπαξ. Εάν δε, γίνει Αξιωματικός με τους τρόπους που προβλέπει το νομοθέτημα…θα φτάσει στα 632.000 ευρώ, δηλαδή πάνω από 100.000 ευρώ όφελος».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη μηνιαία αύξηση του επιδόματος θέσης ευθύνης και τη θέσπιση του επιδόματος ευθύνης υπαξιωματικών, καθώς και στο επίδομα διοίκησης, παρουσιάζοντας σειρά από παραδείγματα- ενώ τόνισε πως «όλοι, όλα τα στελέχη, θα πάρουν σημαντικές αυξήσεις…οι αυξήσεις αυτές δεν προέρχονται από χρήματα που μας έδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Προέρχονται από χρήματα που προέκυψαν από τις εξοικονομήσεις της Α’ φάσης της αλλαγής της Δομής Δυνάμεων, δηλαδή της συγχώνευσης των στρατοπέδων. Αυτά είναι χρήματα που εξοικονομήθηκαν από το ίδιο το υπουργείο».

Παρουσιάζοντας παραδείγματα, ο υπουργός ανέφερε πως «ένας ανθυπολοχαγός με τρία χρόνια υπηρεσίας, άγαμος που υπηρετεί στην παραμεθόριο περιοχή θα έχει αύξηση, από 1.197 καθαρά πριν, θα πάει στα 1.586 ευρώ, που είναι η αύξηση 31%. Βλέπετε τις αυξήσεις για λοχαγό, για ταγματάρχη, για αντιπλοίαρχο, για Διοικητή ανεξάρτητης Υπομονάδας πάει στο 24%. Παρακαλώ κοιτάξτε την τεράστια αύξηση στον διοικητή ή κυβερνήτη φρεγάτας, στο 52%. Και πάμε στον κελευστή που υπηρετεί ως πλήρωμα στον Στόλο, η αύξησή του από τα 901 ευρώ καθαρά, πάει στα 1.512 ευρώ καθαρά. Η αύξηση είναι 67% και θα δείτε δίπλα και τις υπόλοιπες αυξήσεις ως παράδειγμα. Και στον δίοπο με 7 χρόνια υπηρεσίας, ως πλήρωμα φρεγάτας η αύξηση είναι 51%»

Ακαδημαϊκή εκπαίδευση

Περνώντας στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση, σημείωσε πως «κι εδώ κάνουμε μια μεγάλη τομή. Προβαίνουμε στη σύσταση Διοίκησης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, όπου εντάσσουμε όλες τις Στρατιωτικές Σχολές, με οριζόντιο συντονισμό, εξορθολογισμό, μείωση της γραφειοκρατίας, ολιστική αντιμετώπιση του career path κι επίσης προβαίνουμε στη σύσταση συγκεκριμένου λογαριασμού κονδυλίων έρευνας στα πρότυπα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας».

Υπαξιωματικοί

Όσον αφορά στους υπαξιωματικούς και τις δυνατότητες εξέλιξής τους, σημείωσε πως «εδώ μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα, δίνουμε δύο διακριτές οδούς γι’ αυτούς που θα ήθελαν στη ζωή τους να γίνουν Αξιωματικοί. Πρώτον, με κατατακτήριες εξετάσεις στο δεύτερο έτος φοίτησης στην Σχολή Υπαξιωματικών, μπορούν να πάνε στις Ανώτατες Σχολές Αξιωματικών. Κι επίσης, μετά από 14 χρόνια υπηρεσίας του δίνουμε τη δυνατότητα μετάταξης, εφόσον διαθέτουν και άλλο πτυχίο ΑΕΙ στις θέσεις που θα προκηρύσσονται από τα Γενικά Επιτελεία. Ο σκοπός του νομοθετήματος είναι η πλήρης αναβάθμιση του ρόλου των Υπαξιωματικών στο Στράτευμα… Από εδώ και πέρα λοιπόν, ο σχεδιασμός είναι ότι δίπλα σε κάθε Έλληνα ανώτατο Αξιωματικό θα υπάρχει ένας Υπαξιωματικός. Θα υπάρχει δίπλα και στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Ανθυπασπιστής. Και επίσης στις κρίσεις των Υπαξιωματικών θα μετέχει πάντα και ο Υπαξιωματικός. Και ο Υπαξιωματικός αυτός, θα είναι ο εισηγητής για τις κρίσεις των Υπαξιωματικών».

Οι αλλαγές στη θητεία και την εφεδρεία- «φρένο» σε αναβολές και απαλλαγές

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε για αρχή πως «έχει στηθεί μια χαριτωμένη “φάμπρικα” που 35.500 δεν έχουν στρατευθεί την τελευταία τριετία επικαλούμενοι “ψυχολογικά προβλήματα”. Και επίσης 38.890 έχουν αποφασίσει και είναι ανυπότακτοι στο εξωτερικό… αυστηροποιούμε λοιπόν το πλαίσιο της χορήγησης των αναβολών, θα δίνουμε έως 5 χρόνια με προσκόμιση Επιμελητή Α’ ή Α’ Διευθυντή δημόσιου νοσοκομείου, όχι οποιουδήποτε ψυχολόγου. Και τελική κρίση μετά τη λήξη της πενταετίας με προσκόμιση γνωμάτευσης από το ΚΕΠΑ».

«Επίσης, αυστηροποιούμε το πλαίσιο για τους κατοίκους εξωτερικού, αυστηροποιούμε επίσης το πλαίσιο για την εξαγορά της θητείας. Σήμερα είναι το 33ο έτος με 900 ευρώ το μήνα… Αλλάζουμε το όριο, πάμε στα 40 χρόνια ηλικίας, αλλάζουμε το οικονομικό όριο, πάμε σε 1500 ευρώ το μήνα και θα δούμε…Βεβαίως θα δώσουμε μεταβατικό χρόνο και στους ανυπότακτους, τουλάχιστον μια διετία…Θα εξορθολογήσουμε επίσης την διάρκεια αναβολών των σπουδών. Θα καταργήσουμε τις αναβολές υποψηφίων βουλευτών, υποψηφίων ευρωβουλευτών. Αυτά δεν αντέχουν σε κριτική. Ψάχνουν το 40ο κόμμα για να γραφτούν υποψήφιοι στο ψηφοδέλτιό του για να πάρουν αναβολή. Επίσης πάμε σε μια λογική κατάταξης πρωτόκλητων εφόσον το επιθυμούν αμέσως μετά το τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τους κινητροδοτούμε με 9μηνη θητεία για να έχουμε νέα παιδιά, δυνατά παιδιά. Και να έχουμε επίσης μεγαλύτερο χρόνο εφεδρείας με αυτό.Και κατανέμουμε όλους τους στρατεύσιμους, το ξέρετε, στον Στρατό Ξηράς. Σταματάμε τους στρατεύσιμους στην Πολεμική Αεροπορία και στο Πολεμικό Ναυτικό. Όμως, αυτοί που κατατάσσονται, αν έχουν συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα, παραδείγματος χάρη ναυτικό φυλλάδιο, παραδείγματος χάρη μηχανικός αεροσκαφών, αυτοί βεβαίως θα μετατάσσονται εσωτερικά από τον Στρατό Ξηράς στο Πολεμικό Ναυτικό ή στην Πολεμική Αεροπορία».

«Η θητεία όπως ξέρετε είναι 12μηνη, δεν το αλλάζουμε. Όμως έχουμε 9μηνη θητεία για όσους υπηρετούν σε μονάδες Έβρου, ανατολικό Αιγαίο, ΕΛΔΥΚ, Ειδικές Δυνάμεις, Προεδρική Φρουρά και τους πρωτόκλητους. Και καθιερώνουμε μηνιαία αποζημίωση 100 ευρώ για όσους υπηρετούν σε Έβρο και νησιά – σήμερα όπως ξέρετε είναι 8,80 ευρώ – και 50 ευρώ για αυτούς που υπηρετούν στην ενδοχώρα. Επίσης αλλάζουμε πλήρως τον γενικό κανονισμό τροφοδοσίας. Να το πω σε απλά λόγια, το φαγητό στο στρατό θα τρώγεται, σε όλες τις μονάδες».

Ο υπουργός έκανε λόγο για νέο μοντέλο θητείας: «Έχουμε πάρει διεθνή υποδείγματα, το έχουμε εξαντλήσει. Βασική εκπαίδευση δέκα βδομάδες, ειδική εκπαίδευση με ειδικότητες και δεξιότητες που θα οδηγούν και σε πιστοποιήσεις, τέσσερις εβδομάδες. Σοβαρή, επαναλαμβάνω, σοβαρή επιχειρησιακή εκπαίδευση στις Μονάδες υψηλής ετοιμότητας, 12 εβδομάδες. Και από εκεί και πέρα, μετά τους έξι μήνες δυνατότητα παραμονής στον Έβρο ή στα νησιά, ή σε Μονάδες υψηλής αξίας ή δυνατότητα μετάθεσης κοντά στον τόπο κατοικίας κάποιου όπου τότε θα ισχύει το 12μηνο. Και μετά, βεβαίως, ο εκπαιδευμένος πλέον στρατιώτης θα αποδίδεται στην εφεδρεία… ο κάθε στρατιώτης μας δεν θα εκπαιδεύεται μόνο στα όπλα. Θα εκπαιδεύεται και στις σύγχρονες τεχνολογίες καθώς τον αφορούν. Δηλαδή στα drones, στα FirstPersonView (FPV) και επίσης στα αντι-drones. Στρατιώτης που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη στιγμή, το FirstPersonView δεν μας είναι χρήσιμος σε μονάδες εκστρατείας. Αυτό μας έχουν διδάξει οι πόλεμοι στην Ουκρανία, οι πόλεμοι στο Νότιο Καύκασο».

Τι αλλάζει για τους Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς: «Μειώνουμε τη θητεία από 17 σε 14 μήνες, αλλά ζητάμε πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και βεβαίως ο βαθμός του Ανθυπολοχαγού δεν δίδεται ως απολυτήριος βαθμός, λίγες μέρες πριν απολυθεί κανείς. Δίδεται τρείς μήνες πριν».

Ως προς την εφεδρεία, ο κ. Δένδιας σημείωσε πως «δημιουργούμε ένα σώμα 150.000 ενεργών εφέδρων. Εθελοντικά. Εθελοντικά σε πρώτη φάση. Ο αριθμός θα πληρωθεί. Αν δεν πληρωθεί εθελοντικά, θα δούμε. Επεκτείνουμε την εφεδρεία από το ισχύον 55ο στο 60ο έτος ηλικίας». Επίσης, αναφέρθηκε στη δημιουργία δύο μοιρών Εφέδρων Καταδρομέων, στη Ρεντίνα και στον Ασπρόπυργο.

«Ως προς την υπόλοιπη Ενεργό Εφεδρεία, ξεκινάμε στην αρχική φάση, πρόσκληση ανά τριετία -είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα- αλλά σε πρώτη φάση θα πάμε σε 50.000 το χρόνο. Θα τους εκπαιδεύουμε στις κατεχόμενες ειδικότητες και δεξιότητες και στα όπλα νέας τεχνολογίας -μίλησα πριν για τα drones και αντι-drones – σε ειδικές μονάδες και θα αξιοποιήσουμε την τοπική Εφεδρεία στον Έβρο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Θα δώσουμε κίνητρα και θα δίνει τη δυνατότητα νοσηλείας στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, τη πρόσβαση στα Στρατιωτικά πρατήρια. Εξετάζουμε με τις εργοδοτικές οργανώσεις τη διασφάλιση εργοδοτικών διευκολύνσεων για τον χρόνο απουσίας από την εργασία. Ήδη έχουμε συμφωνήσει με τον ΣΕΒ. Είχαμε μία εξαιρετική συζήτηση με την Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος. Θα δω και τους άλλους εργατικούς φορείς. Από τα χρήματα όμως που θα εισπράξουμε από την εξαγορά της θητείας, έχουμε σκοπό να χρηματοδοτήσουμε την Εφεδρεία». Εκεί, δηλαδή, που η εργοδοσία, επειδή είναι μικρές και πολύ αδύναμες επιχειρήσεις δεν μπορεί να μας βοηθήσει να καλύψουμε την δαπάνη.

Στράτευση γυναικών

«Βάλαμε ένα πολύ μικρό πιλοτικό στόχο για το 2026. 200 Εθελόντριες, ηλικία 20-26 ετών, θητεία 12 μηνών. Έχουμε φτιάξει υποδομές στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία. Θα τους δώσουμε κίνητρα. Πρόσβαση σε νοσοκομεία, Λέσχες, αναγνώριση του χρόνου θητείας τους ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση για το ΑΣΕΠ, πρόσληψη ως ΕΠΟΠ και κατά προτεραιότητα ως πολιτικό προσωπικό όπως νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κτλ» είπε ο υπουργός για τη στράτευση των γυναικών.

«Μόλις εκπληρώσουμε αυτό το στόχο θα διευρύνουμε τους στόχους μας δεν σας κρύβω. Θέλω να είμαστε έτοιμοι για την στιγμή, όταν και αν απαιτηθεί, που θα υπάρξει στην Ελλάδα κανονική υποχρεωτική στράτευση γυναικών. Δεν είναι ακόμα ο καιρός, αλλά θέλουμε να ετοιμαστούμε γι’ αυτό» πρόσθεσε.