Εκπαίδευση δύο εβδομάδων πάνω στον χειρισμό First Person View (FPV) drones, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται ευρέως στην Ουκρανία, θα περιλαμβάνει από το επόμενο έτος η βασική εκπαίδευση των στρατιωτών που κάνουν τη θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η εν λόγω εξέλιξη λαμβάνει χώρα στο ευρύτερο πλαίσιο των αλλαγών που λαμβάνουν χώρα με σκοπό την αναβάθμιση της θητείας και τη βελτίωση/ ενίσχυση της εφεδρείας. Στο ίδιο ευρύτερο πλαίσιο σημειώνεται πως θα δημιουργηθούν δύο κέντρα μετεκπαίδευσης εφεδρείας- στο Λιτόχωρο και στον Αυλώνα– για τους εφέδρους που θα καλούνται μετά το πέρας της θητείας τους, ενώ παράλληλα έχουν δρομολογηθεί και αλλαγές στον τρόπο και τις διαδικασίες με τις οποίες θα καλούνται οι έφεδροι, με στόχο τον εξορθολογισμό τους.

Τα FPV drones αποτελούν μια από τις μεγάλες «αποκαλύψεις» του πολέμου στην Ουκρανία: Ο χειριστής τα ελέγχει «σε πρώτο πρόσωπο», μέσω σετ γυαλιών VR (ή και απλώς από οθόνη) για σκοπούς παρατήρησης ή επιθέσεων αυτοκτονίας- όπου το drone φέρνει εκρηκτική κεφαλή και ο χειριστής του το «καρφώνει» πάνω στον στόχο. Λόγω του αρκετά χαμηλού κόστους τους και της ευκολίας στη χρήση τους έχουν εξελιχθεί σε εξαιρετικά σημαντικό μέσο τόσο για τις ουκρανικές όσο και τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις: Θεωρείται ότι επαρκούν 20-30 ώρες εκπαίδευσης για να μετατραπεί κάποιος σε ικανό χειριστή ενός FPV drone- λιγότερο εάν υπάρχει ήδη οικειότητα με το αντικείμενο, είτε λόγω χρήσης drone στην πολιτική του ζωή είτε, πολύ απλούστερα, λόγω gaming/ ενασχόλησης με βιντεοπαιχνίδια. Ως εκ τούτου, τα μικρά αυτά drones μπορούν να αναλαμβάνουν τον ρόλο «μίνι/ φθηνής υποστήριξης από αέρος» σε μονάδες πεζικού/ Ειδικών Δυνάμεων, χρησιμοποιούμενα τόσο για σκοπούς παρατήρησης, βελτίωσης της αντίληψης του χώρου κλπ, όσο και για την αναβάθμιση των δυνατοτήτων πληγμάτων σε μεγαλύτερες αποστάσεις από ό,τι προηγουμένως.

Αξίζει να σημειωθεί πως εξομοιωτής εκπαίδευσης χειρισμού πολυκόπτερων/ FPV drones υπάρχει αυτές τις μέρες στο εκθεσιακό περίπτερο των Ενόπλων Δυνάμεων στη φετινή ΔΕΘ, με την ανταπόκριση του κοινού να είναι μεγάλη. Ο συγκεκριμένος εξομοιωτής, ο οποίος έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα μέσω χρήσης λογισμικού από ανοικτές πηγές, επιτρέπει την εκπαίδευση χειριστών μη επανδρωμένων αεροσκαφών μέσω ρεαλιστικού περιβάλλοντος πτήσης, με στόχο τη μείωση του χρόνου εκπαίδευσης και τη βελτίωση των αντιδράσεων του χειριστή σε πραγματικές συνθήκες- κοινώς, παρέχει την πλήρη «αντίληψη/ αίσθηση» της πτήσης στον εκπαιδευόμενο. Τόσο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και επισκέπτες σχολίαζαν την ευκολία με την οποία κάποιος μπορεί με ελάχιστο χρόνο «παιχνιδιού» στον εξομοιωτή να αποκτήσει, έστω σε βασικό επίπεδο, δεξιότητες πτήσης με FPV drone.

Πέραν των σχεδιασμών για τη βασική εκπαίδευση των κληρωτών σε FPV drones, γρήγορες είναι οι εξελίξεις και στην εκπαίδευση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στη χρήση με επανδρωμένων αεροσκαφών διαφόρων τύπων. Στους σχεδιασμούς του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας περιλαμβάνεται ειδικό σχολείο FPV drones/ loitering munitions (περιπλανώμενων πυρομαχικών) από τις Ειδικές Δυνάμεις και το ΚΕΤΑΚ (Κέντρο Έρευνας/ Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας) του ΓΕΕΘΑ, με βάση σε μεγάλο βαθμό εμπειρίες και διδάγματα από συνεκπαιδεύσεις με τις ένοπλες δυνάμεις χωρών της Βαλτικής και χωρών που έχουν προμηθευτεί και χρησιμοποιούν FPV drones εν γένει- που, με τη σειρά τους, έχουν αντλήσει εμπειρίες από τις επαφές με χειριστές των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, υπενθυμίζεται πως υπάρχει ήδη σχολείο UAV στο Κέντρο Εκπαίδευσης Αεροπορίας Στρατού, ενώ υπάρχει και κινητή ομάδα, η οποία επισκέπτεται σχηματισμούς ανά τη χώρα και εκπαιδεύει χειριστές στις βάσεις τους (μόνο στελέχη προς το παρόν). Επίσης, σχεδιάζεται και σχολείο χειριστών μέσων αντιμετώπισης drones, με μέριμνα των Διαβιβάσεων.