Παρά τα ακριβά δείπνα με δισεκατομμυριούχους επενδυτές και αστέρες του ποδοσφαίρου προς τιμή του Σαουδάραβα πρίγκιπα και τις υποσχέσεις για επενδύσεις 1 τρισ δολαρίων στη χώρα, μεταξύ των οποίων και η πώληση μαχητικών F35, ο Ντοναλντ Τραμπ δεν έχει υπογράψει ακόμη καμία συμφωνία.

Το κόκκινο χαλί που έστρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, στην πρώτη του επίσκεψη στις ΗΠΑ μετά τη δολοφονία του δημοσιογράφου της Washington Post Τζαμάλ Κασόγκι το 2018, δεν κατάφερε να αποτρέψει τις έντονες αντιδράσεις Αμερικανικών ΜΜΕ και το μεγάλο ερώτημα εάν «ο Τραμπ είναι πραγματικά αποφασισμένος να υπογράψει τη συμφωνία».

Advertisement

Advertisement

Κι ενώ Τραμπ και μπιν Σαλμάν δήλωσαν απτόητοι μπροστά στους δημοσιογράφους ότι «ολοκλήρωσαν μια σειρά από συμφωνίες-ορόσημα που εμβαθύνουν τη στρατηγική εταιρική σχέση ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας» και την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι θα αυξήσει τις επενδύσεις από 600 δισ. δολάρια σε 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, καμία κίνηση δεν έχει γίνει ακόμη με πολιτικούς αναλυτές να αμφισβητούν την υλοποίηση της απόφασης.

«Αυτού του είδους οι δεσμεύσεις είναι γνωστή τακτική στις διεθνείς σχέσεις. Κάτι παρόμοιο είχε γίνει και με την υπόσχεση της ΕΕ για επένδυση στις ΗΠΑ ως μέρος μιας εμπορικής συμφωνίας η οποία δενν προχώρησε ποτέ και δεν υπάρχει απολύτως κανένας μηχανισμός επιβολής», σημείωσε ο Paul Donovan, επικεφαλής οικονομολόγος της GBS Global Wealth Management στο CNBC.

«Για να θέσουμε τη δέσμευση της Σαουδικής Αραβίας στο σωστό πλαίσιο, αυτό ισοδυναμεί με το ΑΕΠ σχεδόν ενός ολόκληρου έτους για το βασίλειο. Η δέσμευση ενδέχεται επομένως να μην τηρηθεί βραχυπρόθεσμα», προειδοποίησε ο Ντόνοβαν.

Εμπόδιο τα F35

Εκτός από τις επενδυτικές δεσμεύσεις, Τραμπ και μπιν Σαλάμ συζήτησαν και την πώληση έως και 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Σαουδική Αραβία, μια συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όμως μια τέτοια πώληση, θα μπορούσε να αποδειχθεί προβληματική για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, καθώς διακινδυνεύει την καλή σχέση του με το Ισραήλ, το οποίο είναι η μόνη χώρα στη Μέση Ανατολή που διαθέτει F-35.

Μάλιστα, ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας φέρεται να είναι δυσαρεστημένος με την προοπτική μιας συμφωνίας για τα F-35 στη Σαουδική Αραβία, προειδοποιώντας ότι η αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ στην περιοχή θα τεθεί σε κίνδυνο.

Αρχικά, ο Τραμπ αγνόησε αυτές τις ανησυχίες, λέγοντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ότι «θα συνεχίσουμε να πουλάμε F-35» σημειώνοντας ότι τόσο η Σαουδική Αραβία όσο και το Ισραήλ είναι σπουδαίοι σύμμαχοι.

Advertisement

«Η Σαουδική Αραβία είναι ένας σημαντικός εταίρος ασφαλείας των ΗΠΑ και η αύξηση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας μπορεί να προωθήσει τα κοινά συμφέροντα και να υποστηρίξει τις προσπάθειες για την οικοδόμηση μιας περιφερειακής ασφάλειας που αποτρέπει και νικάει πιο αποτελεσματικά την επιθετικότητα», δήλωσε ο Μπράντλεϊ Μπόουμαν, ανώτερος διευθυντής στο Ίδρυμα για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών.

«Ωστόσο, πριν παράσχει στο Ριάντ τα F-35, η Ουάσινγκτον θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες που σχετίζονται με τη σχέση του Ριάντ με την Κίνα, να ακολουθήσει τον νόμο σχετικά με το Ποιοτικό Στρατιωτικό Πλεονέκτημα του Ισραήλ και να απαιτήσει από τη Σαουδική Αραβία να ομαλοποιήσει πρώτα τις σχέσεις με το Ισραήλ» συμπλήρωσε με νόημα.

Advertisement