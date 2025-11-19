Ο Έλον Μασκ φαίνεται πως «έπαιξε με τη φωτιά», γράφει η Daily Mail διαβάζοντας τα χείλη του δισεκατομμυριούχου πρώην συνεργάτη τού Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου προς τιμήν του πρίγκιπα διαδόχου του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, την Τρίτη, ο δισεκατομμυριούχος φαίνεται να ρωτά έναν άλλον καλεσμένο, συγκεκριμένα τον CEO της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, αν πιστεύει ότι ο Μπιν Σαλμάν είναι τρομοκράτης.

Η Daily Mail επικαλείται μια αναγνώστρια χειλιών, που διάβασε συγκεκριμένα: «Ποια είναι η γνώμη σας, είναι τρομοκράτης;».

Ο Μπουρλά φάνηκε έκπληκτος από την ερώτηση, σύμφωνα με τη διακεκριμένη αναγνώστρια χειλιών Νίκολα Χίκλινγκ.