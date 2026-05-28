Δημοσιογραφική επιμέλεια Αδάμας Γεροσίδερης

Η εικόνα είναι από εκείνες που μοιάζουν να έχουν γραφτεί για τα social media: δεκάδες αυτοκίνητα παρκαρισμένα σε χωράφι, πινακίδες που προειδοποιούν να μη σταθμεύσει κανείς εκεί και, λίγο αργότερα, οχήματα καλυμμένα με λάσπη και κοπριά. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της λίμνης Ράινταλ, στο Lake District της βορειοδυτικής Αγγλίας, όπου η παράνομη στάθμευση έχει εξελιχθεί εδώ και χρόνια σε μόνιμο πονοκέφαλο για κατοίκους, αγρότες και αρχές.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα, τα αυτοκίνητα είχαν μπει σε ιδιωτικό χωράφι, παρά τις προειδοποιητικές πινακίδες που ζητούσαν από τους οδηγούς να μην παρκάρουν. Στο σημείο, μάλιστα, είχαν τοποθετηθεί και μεγάλες πέτρες, προφανώς για να εμποδιστεί η είσοδος οχημάτων. Παρ’ όλα αυτά, αρκετοί οδηγοί τις αγνόησαν.

Το αποτέλεσμα ήταν να επιστρέψουν στα αυτοκίνητά τους και να τα βρουν σκεπασμένα με αυτό που οι αρχές περιέγραψαν κοπριά αγελάδας. Η αστυνομία της Κάμπρια ανέφερε ότι εξετάζει τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, υπενθυμίζοντας στους επισκέπτες ότι οι κανόνες στάθμευσης δεν είναι τυπικότητα, αλλά ζήτημα ασφάλειας, ιδίως όταν δρόμοι ή περάσματα πρέπει να μείνουν ανοιχτά για αγροτικά οχήματα και οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Το περιστατικό δίχασε, όπως ήταν αναμενόμενο, τα social media. Άλλοι μίλησαν για υπερβολική αντίδραση, άλλοι για «μάθημα» σε οδηγούς που θεωρούν ότι κάθε ελεύθερος χώρος είναι αυτομάτως πάρκινγκ. Η ουσία, ωστόσο, είναι πιο σοβαρή: όταν κάποιος μπαίνει με το αυτοκίνητό του σε ιδιωτική γη, χωρίς άδεια, δεν προκαλεί απλώς ενόχληση. Μπορεί να εμποδίσει εργασία, να καταστρέψει καλλιέργεια, να κλείσει πρόσβαση ή να δημιουργήσει πραγματικό κίνδυνο.

Δεν είναι η πρώτη τέτοια υπόθεση.

Το 2015, στην Κροατία, ο αγρότης Πάβαο Μπεντέκοβιτς έγινε viral όταν αποφάσισε να οργώσει το χωράφι του γύρω από αυτοκίνητα που είχαν παρκάρει εκεί παράνομα, την ώρα που οι ιδιοκτήτες τους είχαν πάει σε τοπική αγορά κοντά στο Ζάγκρεμπ. Οι οδηγοί επέστρεψαν και διαπίστωσαν ότι τα αυτοκίνητά τους δεν μπορούσαν να φύγουν. Η αστυνομία κλήθηκε, αλλά σύμφωνα με τα τότε δημοσιεύματα δεν παρενέβη, καθώς το χωράφι ανήκε στον αγρότη.

Το 2021, στη βόρεια Αγγλία, μια άλλη υπόθεση πήγε ακόμη πιο μακριά: ο αγρότης Ρόμπερτ Χούπερ χρησιμοποίησε τηλεσκοπικό φορτωτή για να απομακρύνει ένα αυτοκίνητο που, όπως υποστήριξε, εμπόδιζε την πρόσβαση στο αγρόκτημά του. Το βίντεο έγινε viral, ο ίδιος οδηγήθηκε στο δικαστήριο για επικίνδυνη οδήγηση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, αλλά το 2022 αθωώθηκε από σώμα ενόρκων.

Στην ίδια περιοχή του Lake District, αγρότες έχουν προειδοποιήσει εδώ και καιρό ότι η ανεξέλεγκτη στάθμευση δεν είναι απλώς θέμα «κακής συμπεριφοράς». Ο αγρότης Τζον Άτκινσον είχε περιγράψει παλαιότερο περιστατικό στο οποίο, όπως είπε, τραυματίστηκε με μαχαίρι όταν ήρθε αντιμέτωπος με οδηγό που εμπόδιζε την κυκλοφορία. Το παράδειγμα δείχνει πόσο εύκολα μια διαμάχη για το παρκάρισμα μπορεί να ξεφύγει.

Το κοινό νήμα σε όλες αυτές τις ιστορίες είναι το ίδιο: η ιδιωτική γη δεν είναι εναλλακτικό πάρκινγκ επειδή «δεν χωρούσαμε αλλού». Και οι πινακίδες «μην παρκάρετε», «ιδιωτικός χώρος» ή «κλειστός δρόμος» δεν είναι διακοσμητικές.

Το ίδιο ισχύει και στα εργοτάξια. Στις ΗΠΑ, οδηγός στο Ουισκόνσιν φέρεται να μετακίνησε ο ίδιος πινακίδα που έγραφε «κλειστός δρόμος» και συνέχισε την πορεία του, για να κολλήσει λίγα δευτερόλεπτα αργότερα μέσα σε φρέσκο τσιμέντο σε ράμπα αυτοκινητόδρομου. Το όχημα βυθίστηκε στο νωπό σκυρόδεμα και χρειάστηκε παρέμβαση συνεργείων.

Τι κάνουμε αν, παρά τα πάντα, ένα αυτοκίνητο μπει σε φρέσκο τσιμέντο και κολλήσει;

Πρώτα απ’ όλα, δεν πατάμε γκάζι. Οι σπινιαριστοί τροχοί μπορεί να βυθίσουν περισσότερο το όχημα, να καταστρέψουν μεγαλύτερο τμήμα της επιφάνειας και να κάνουν την ανάσυρση δυσκολότερη. Σβήνουμε ή ακινητοποιούμε με ασφάλεια το όχημα, βγαίνουμε μόνο αν δεν υπάρχει κίνδυνος και ειδοποιούμε αμέσως τα συνεργεία του έργου, την αστυνομία ή την οδική βοήθεια.

Δεν προσπαθούμε να «το σώσουμε» μόνοι μας, ειδικά αν πρόκειται για δημόσιο δρόμο ή εργοτάξιο. Το φρέσκο σκυρόδεμα δεν είναι λάσπη. Μπορεί να αρχίσει να πήζει γρήγορα, να εγκλωβίσει τροχούς, ζάντες και μηχανικά μέρη, και κάθε λάθος κίνηση να αυξήσει τη ζημιά. Αν έχει πέσει τσιμέντο στο αμάξωμα, δεν το τρίβουμε και δεν το ξύνουμε με μεταλλικά αντικείμενα. Ξεπλένουμε όσο πιο άμεσα γίνεται με άφθονο νερό και ζητάμε επαγγελματικό καθαρισμό, γιατί το τσιμέντο μπορεί να χαράξει ή να προσβάλει το χρώμα.

Και βέβαια, το βασικότερο: αν υπάρχει πινακίδα, μπάρα ή κορδέλα που λέει «κλειστός δρόμος», δεν την αγνοούμε και δεν τη μετακινούμε. Δεν είναι εκεί για να δοκιμάσει την υπομονή μας. Είναι εκεί επειδή από την άλλη πλευρά μπορεί να υπάρχει ένα χωράφι που δεν μας ανήκει, ένας αγρότης που δουλεύει ή ένα κομμάτι δρόμου που ακόμη δεν έχει γίνει δρόμος.