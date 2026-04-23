Μια ιστορία που φωτίζει με σκληρό τρόπο τα όρια της ανθρώπινης αντοχής και το βάρος μιας απώλειας που δεν επουλώνεται φέρνει στο φως η DailyMail.

Η 56χρονη Wendy Duffy από το Ηνωμένο Βασίλειο, παρότι σωματικά υγιής, δηλώνει αποφασισμένη να ταξιδέψει στην Ελβετία προκειμένου να βάλει τέλος στη ζωή της μέσω υποβοηθούμενης ευθανασίας, μετά τον θάνατο του μοναδικού της παιδιού σε δυστύχημα.

Devastated mum Wendy Duffy, 56, is travelling to a Swiss suicide clinic this week because she says she is too heartbroken to live without her only son.



Marcus, 23, died four years ago after choking on a cherry tomato while asleep on the sofa at their home in the West Midlands.… pic.twitter.com/lufXVRQz8O — Grifty (@TheGriftReport) April 22, 2026

Όπως περιγράφει, η καθημερινότητά της έχει μετατραπεί σε μια διαρκή εμπειρία πένθους, με έναν πόνο που δεν υποχωρεί και ένα κενό που δεν καλύπτεται.

Η απόφασή της, που ωρίμασε έπειτα από μήνες εσωτερικής σύγκρουσης, εγκρίθηκε από την ελβετική κλινική Pegasos, ακολουθώντας αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Γουέντι είχε στο παρελθόν επιχειρήσει να δώσει τέλος στη ζωή της χωρίς επιτυχία, γεγονός που ενίσχυσε την απόφασή της να αναζητήσει μια ελεγχόμενη και νόμιμη διαδικασία στο εξωτερικό. Η κλινική όπου θα μεταβεί λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με τους ενδιαφερόμενους να καλύπτουν τα έξοδα για τα φάρμακα, τους γιατρούς και τις διαδικασίες που σχετίζονται με τον θάνατο.

Η ίδια επιλέγει να μιλήσει δημόσια πριν το ταξίδι της, θέτοντας στο επίκεντρο ένα βαθιά αμφιλεγόμενο ζήτημα.

(Με πληροφορίες από DailyMail)