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Η Τέιλορ Σουίφτ μίλησε ανοιχτά για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει όσους ασκούν αρνητική κριτική στο πρόσωπό της, αλλά και για το πώς διαχειρίζεται το τεράστιο επίπεδο δημοσιότητας που τη συνοδεύει εδώ και χρόνια.

Η 36χρονη τραγουδίστρια αποκάλυψε πως, αντί να επιτρέπει στα αρνητικά σχόλια να την επηρεάζουν, κάποιες φορές επιλέγει να απαντά με χιούμορ, μετατρέποντας την κριτική ακόμη και σε πηγή έμπνευσης.

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«Μερικές φορές με τροφοδοτεί. Όταν κάποιοι με κοροϊδεύουν, είναι πραγματικά διασκεδαστικό να τους κοροϊδεύω κι εγώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Σουίφτ έκανε τη συγκεκριμένη αναφορά κατά τη διάρκεια συζήτησης στο πλαίσιο του «The Icon Sessions», που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 24 Αυγούστου και διοργανώθηκε από το Songwriters & Composers Wing της Recording Academy.

Με διάθεση για χιούμορ, πρόσθεσε: «Μερικές φορές μου αρέσει απλώς να χρησιμοποιώ λέξεις που πρέπει να ψάξουν για να μπορέσουν μετά να με κράξουν».

Η δημοφιλής τραγουδίστρια αναφέρθηκε παράλληλα στην τεράστια δημοσιότητα που έχει γνωρίσει, την οποία χαρακτήρισε «ανεξέλεγκτα μεγάλη». Όπως εξήγησε, όλα αυτά τα χρόνια έχει αναπτύξει τους δικούς της μηχανισμούς προκειμένου να διαχειρίζεται την πίεση και τις απαιτήσεις που συνοδεύουν τη ζωή της.

Taylor Swift reveals her 'coping mechanism' for dealing with critics and admits she likes to 'mock them back' https://t.co/jLvuvNeOGQ — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 25, 2026

Ένας από αυτούς, όπως είπε, είναι να υπενθυμίζει στον εαυτό της ότι η συγκεκριμένη ζωή ήταν δική της επιλογή.

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«Έχω περάσει μέσα από διάφορες διαδικασίες και μηχανισμούς αντιμετώπισης όλα αυτά τα χρόνια. Ένας από αυτούς είναι να λέω στον εαυτό μου: “Εσύ το επέλεξες αυτό. Το επέλεγες κάθε μέρα. Θα μπορούσες οποιαδήποτε στιγμή να είχες αποχωρήσει πριν γίνει ανεξέλεγκτα μεγάλο”», σημείωσε.

Παρά την έντονη δημοσιότητα, την πίεση και την κριτική που δέχεται, η Τέιλορ Σουίφτ ξεκαθάρισε ότι δεν έχει μετανιώσει για την επιλογή της να παραμείνει στη μουσική.

«Και αποφάσισα να μην το κάνω, επειδή το αγαπώ τόσο πολύ. Εκεί αρχίζουν και τελειώνουν όλα», ανέφερε, εξηγώντας πως όλα όσα συνοδεύουν τη συγκεκριμένη ζωή αξίζουν για εκείνη, όσο εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί μουσική.

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