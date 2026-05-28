Για τη ψυχολογική πίεση, τα καταθλιπτικά συναισθήματα και τις εσωτερικές δυσκολίες που συχνά περνούν απαρατήρητες μίλησε ο Θάνος Λέκκας σε τηλεοπτική του συνέντευξη, περιγράφοντας και προσωπικά βιώματα που τον βοήθησαν να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του.

Ο ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» το βράδυ της Τετάρτης 27 Μαΐου και αναφέρθηκε ανοιχτά στις περιόδους ψυχολογικής πίεσης που έχει βιώσει, εξηγώντας πως πολλές φορές η κατάθλιψη δεν εμφανίζεται με τρόπο ξεκάθαρο ή θεαματικό, αλλά κρύβεται πίσω από την καθημερινότητα και τη σιωπή.

Όπως ανέφερε, υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά, να εργάζονται και να κινούνται στους ρυθμούς της ζωής τους, χωρίς καν οι ίδιοι να αντιλαμβάνονται ότι βρίσκονται σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση. Ο ίδιος εξήγησε ότι με τα χρόνια έχει μάθει να παρατηρεί συγκεκριμένα «σημάδια» μέσα του που του δείχνουν πως κάτι δεν είναι καλά και πως χρειάζεται να σταματήσει, να ακούσει τον εαυτό του και να προστατευτεί.

Ο Θάνος Λέκκας στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της αυτοπαρατήρησης και της ψυχικής φροντίδας, τονίζοντας πως πολλές φορές οι άνθρωποι πιέζουν τον εαυτό τους να συνεχίσει χωρίς να αναγνωρίζουν την εσωτερική κόπωση. Παράλληλα, σημείωσε ότι πλέον προσπαθεί να μην αγνοεί τα συναισθήματά του και να αντιμετωπίζει πιο συνειδητά τις περιόδους έντασης και ψυχικής εξάντλησης.

Η εξομολόγησή του προκάλεσε αίσθηση στα social media, με πολλούς τηλεθεατές να σχολιάζουν πως τα λόγια του εξέφρασαν συναισθήματα και καταστάσεις που βιώνουν καθημερινά αλλά δύσκολα συζητούν δημόσια.

Όπως είπε ο ηθοποιός: «Νομίζω ότι όλοι έχουμε περάσει κατάθλιψη και δεν το καταλαβαίνουμε. Έχω περάσει και γω, ναι. Είμαι διστακτικός να χρησιμοποιήσω ακριβώς αυτόν τον όρο, όμως αυτό που νιώθω είναι το εξής. Είχα δει ένα βιντεάκι, που ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος, ψυχολόγος – ψυχαναλυτής φαντάζομαι, ο οποίος έλεγε ότι ο αστακός, όταν νιώσει ότι πιέζεται, θα πάει κάτω από μια πέτρα, θα βγάλει το κέλυφος του, θα φουσκώσει και θα φτιάξει ένα καινούργιο. Τότε είναι στην πιο ευάλωτη φάση του».

Στη συνέχεια, ο Θάνος Λέκκας εξήγησε πως η πίεση λειτουργεί ως μηχανισμός αλλαγής και ωρίμανσης: «Η κινητήριος δύναμη για να γίνει η αλλαγή, η εξέλιξη, είναι η πίεση. Μεγαλώνοντας λοιπόν, αρχίζω να αναγνωρίζω τα αρνητικά μου συναισθήματα ως προειδοποιήσεις, ως ενδείξεις. Τότε, μικρότερος, δεν τα βίωνα ως προειδοποίηση και έλεγα ότι “όλα πάνε καλά και εγώ είμαι λάθος”. Αυτή η αντιμετώπιση σε βάζει σε μια δύνη που σε ρίχνει συνέχεια κάτω. Επομένως απ’ αυτό δύσκολα ξεφεύγεις. Δεν ξέρω αν είναι κλινικό, είναι θέμα και ωριμότητας με έναν τρόπο».