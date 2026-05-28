Ένα αστείο περιστατικό σημειώθηκε στο τηλεπαιχνίδι «The Chase» όταν εμφνίστηκε η «σωσίας» της Μαρίας Μπεκατώρου.

Η διαγωνιζόμενη που συμμετείχε στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Τετάρτη 27 Μαΐου,αποκάλυψε πώς ο περίγυρος της την παρομοιάζει συνέχεια με τη γνωστή παρουσιάστρια λόγω των κοινών χαρακτηριστικών τους, όπως τα ξανθά μαλλιά και η ελιά στο μέτωπο.

Όπως αποκάλυψε η ίδια αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που δήλωσε συμμετοχή στο παιχνίδι. Η Μαρία Μπεκατώρου πράγματι συμφώνησε με την ομοιότητα, αναφέροντας : «Ναι μοιάζουμε. Έχουμε αυτή την ελίτσα που είναι πολύ χαρακτηριστική. Αλλά μοιάζουμε».

Παράλληλα η διαγωνιζόμενη είπε χαριτολογώντας : «με φωνάζουν “η Μπετατώρου της Άρτας” και εγώ το χαίρομαι». Η ατάκα αυτή φυσικά προκάλεσε το γέλιο της παρουσιάστριας, που δε δίστασε να πει «τρέλανέ με».