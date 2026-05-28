Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Τζιλ Μπάιντεν αποκάλυψε ότι φοβήθηκε πως ο σύζυγός της, πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του καθοριστικού debate με τον Ντόναλντ Τραμπ το 2024, το οποίο τελικά οδήγησε στην απόσυρσή του από την κούρσα για την προεδρία.



Σε απόσπασμα συνέντευξης που προβλήθηκε από το CBS και αναμένεται να μεταδοθεί ολόκληρη την Κυριακή, η πρώην πρώτη κυρία περιγράφει τη στιγμή που παρακολουθούσε τη δυσκολία του Μπάιντεν να ανταποκριθεί στη συζήτηση διάρκειας 90 λεπτών στην Ατλάντα.



«Ήμουν τρομοκρατημένη, γιατί δεν είχα ξαναδεί ποτέ τον Τζο έτσι, ούτε πριν ούτε μετά. Ποτέ», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Καθώς τον παρακολουθούσα, σκέφτηκα: “Θεέ μου, παθαίνει εγκεφαλικό”. Και τρόμαξα πάρα πολύ», πρόσθεσε.

Η τηλεμαχία του Ιουνίου 2024 απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε έντονη ανησυχία στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών, καθώς ο τότε 81χρονος πρόεδρος εμφανίστηκε βραχνιασμένος, έκανε μεγάλες παύσεις, μπέρδευε τα λόγια του και σε αρκετές στιγμές ήταν δυσνόητος ή ασυνάρτητος.

Advertisement

Advertisement

NEW: Former First Lady Jill Biden says she thought her husband was having a stroke during his 2024 debate against Donald Trump.



Jill famously boasted on stage with Joe Biden after the debate about how he did "such a great job."



"I thought, 'Oh my God, he's having a stroke,' and… pic.twitter.com/wfYBoIpxWx — Collin Rugg (@CollinRugg) May 27, 2026





Σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της βραδιάς, ο Μπάιντεν επιχείρησε να επιτεθεί στις πολιτικές του Τραμπ για τις φοροελαφρύνσεις και το δημόσιο χρέος, όμως κατέληξε να δηλώσει: «Τελικά νικήσαμε το Medicare». Το επιτελείο του διευκρίνισε αργότερα ότι εννοούσε πως η κυβέρνησή του είχε «νικήσει τη φαρμακοβιομηχανία», ωστόσο το λεκτικό λάθος ενίσχυσε τις ήδη υπάρχουσες ανησυχίες για τη διανοητική και σωματική του κατάσταση.

Σε άλλο σημείο της τηλεμαχίας, ο Μπάιντεν απομακρύνθηκε από ερώτηση για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα και αναφέρθηκε σε γυναίκες που δολοφονήθηκαν από μετανάστες, υιοθετώντας θεματολογία που αποτελούσε βασικό σημείο της ρητορικής των Ρεπουμπλικανών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε σκωπτικά μία από τις απαντήσεις του αντιπάλου του λέγοντας: «Πραγματικά δεν ξέρω τι είπε στο τέλος αυτής της πρότασης. Νομίζω ούτε ο ίδιος ξέρει τι είπε».