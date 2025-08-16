Για πρώτη φορά στην ιστορία, επιστήμονες κατέγραψαν σε πραγματικό χρόνο και σε τρισδιάστατη απεικόνιση τη διαδικασία εμφύτευσης ανθρώπινου εμβρύου σε μήτρα.

Το βίντεο παρουσιάζει το έμβρυο να εμφυτεύεται μέσα σε μια συνθετική μήτρα, αποτυπώνοντας με εντυπωσιακή ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται αυτή η φυσική διαδικασία.

Η πρωτοποριακή μελέτη πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής της Καταλονίας (IBEC), σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Dexeus στη Βαρκελώνη, το οποίο παρείχε τα έμβρυα.

Ο Samuel Ojosnegros, επικεφαλής της ομάδας βιομηχανικής για την αναπαραγωγική υγεία στο IBEC, τόνισε ότι η έρευνα είναι καθοριστική, καθώς αποκαλύπτει για πρώτη φορά με ακρίβεια τη διαδικασία της εμφύτευσης. «Διαπιστώσαμε ότι τα ανθρώπινα έμβρυα “σκάβουν” στη μήτρα ασκώντας σημαντική δύναμη», ανέφερε. «Αυτές οι δυνάμεις είναι απαραίτητες για να μπορέσει το έμβρυο να διεισδύσει στον ιστό και να ενσωματωθεί πλήρως. Πρόκειται για μια εκπληκτικά επεμβατική διαδικασία.»

Η εμφύτευση πραγματοποιείται 6 έως 12 ημέρες μετά την ωορρηξία, όταν το γονιμοποιημένο ωάριο προσκολλάται στο ενδομήτριο. Για τις ανάγκες της μελέτης, οι ερευνητές ανέπτυξαν μια ειδική πλατφόρμα εξωσωματικής εμφύτευσης, βασισμένη σε πήγμα (gel) κολλαγόνου και ιστό μήτρας. Αυτό κατέστησε δυνατή τη φθορίζουσα απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο και την παρακολούθηση των αλληλεπιδράσεων του εμβρύου με το περιβάλλον του.

Ακολούθησαν πειράματα με ανθρώπινα και ποντικίσια έμβρυα για συγκριτική ανάλυση. Διαπιστώθηκε ότι, ενώ το έμβρυο ποντικιού παραμένει προσκολλημένο στην επιφάνεια του ιστού, το ανθρώπινο έμβρυο διεισδύει βαθύτερα, αναπτυσσόμενο από το εσωτερικό προς τα έξω.

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι το ανθρώπινο έμβρυο εκκρίνει ένζυμα που διασπούν τον ιστό της μήτρας, ενώ ταυτόχρονα ασκεί δυνάμεις έλξης στον περιβάλλοντα ιστό.

Η αποτυχία εμφύτευσης αποτελεί έναν από τους βασικότερους λόγους υπογονιμότητας και ευθύνεται για περίπου 60% των αποβολών. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη μελέτη μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της κατανόησης της αναπαραγωγικής διαδικασίας και να αυξήσει τα ποσοστά επιτυχίας στις θεραπείες γονιμότητας.

Η ερευνήτρια Amélie Godeau, συν-συγγραφέας της μελέτης, υπογράμμισε: «Βλέπουμε ότι το έμβρυο “τραβάει” τη μήτρα, μετακινώντας και αναδιοργανώνοντας τον ιστό της. Ανταποκρίνεται επίσης σε εξωτερικές δυνάμεις. Υποθέτουμε ότι οι συστολές που συμβαίνουν στο σώμα επηρεάζουν την επιτυχία της εμφύτευσης.»

Πηγή: Guardian