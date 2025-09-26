Αυστραλοί επιστήμονες αναπτύσσουν καινοτόμα υλικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε στολές κατάδυσης και σερφ, με στόχο να προσφέρουν καλύτερη προστασία σε όσους δραστηριοποιούνται σε περιοχές όπου συχνάζουν καρχαρίες.

Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Flinders τονίζει ότι οι στολές αυτές δεν καθιστούν τον χρήστη άτρωτο. Ο σκοπός τους είναι να περιορίσουν τις ζημιές από δαγκώματα, μειώνοντας τις πιθανότητες σοβαρών τραυματισμών. Σε μια ισχυρή ή παρατεταμένη επίθεση, οι τραυματισμοί δεν μπορούν να αποφευχθούν πλήρως, ωστόσο η βλάβη μπορεί να είναι μικρότερη και λιγότερο επικίνδυνη.

Advertisement

Advertisement

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση Wildlife Research, εξέτασε τέσσερα υλικά ανθεκτικά σε δαγκώματα — Aqua Armour, Shark Stop, ActionTX-S και Brewster material.

Τα υλικά αυτά δοκιμάστηκαν απέναντι σε δύο από τα πιο επικίνδυνα είδη καρχαριών, τον καρχαρία τίγρη και τον λευκό καρχαρία, που ευθύνονται για τα περισσότερα περιστατικά επιθέσεων σε ανθρώπους παγκοσμίως.

Οι στολές που υπάρχουν μέχρι σήμερα είναι συχνά πολύ βαριές και άκαμπτες, γεγονός που τις καθιστά ακατάλληλες για δραστηριότητες όπως το σερφ και οι καταδύσεις. Οι νέες στολές πειραματίζονται με ελαφριές, ισχυρές ίνες —όμοιες με εκείνες που χρησιμοποιούνται στα σχοινιά ιστιοπλοΐας— οι οποίες προσφέρουν καλύτερο συνδυασμό προστασίας και ευελιξίας.

Οι ερευνητές κατέταξαν τα τραύματα από τα δαγκώματα σε τέσσερις κατηγορίες σοβαρότητας: από «επιφανειακά» έως «κρίσιμα». Όπως εξηγεί ο επικεφαλής της μελέτης, Τσάρλι Χουβενίρς, «παρά τις μικρές διαφορές ανάμεσα στα υλικά, όλα συνέβαλαν στη μείωση των σοβαρών και κρίσιμων τραυματισμών, που συνήθως συνδέονται με έντονη αιμορραγία και απώλεια ιστών ή άκρων».

Η ομάδα εκτιμά ότι η έρευνα αυτή ανοίγει τον δρόμο για στολές που θα είναι ταυτόχρονα ανθεκτικές και εύχρηστες, αποτελώντας ένα σημαντικό εργαλείο προστασίας για δύτες, σέρφερς και όσους απολαμβάνουν θαλάσσιες δραστηριότητες σε περιοχές με αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων καρχαριών.

Τα υλικά δοκιμάστηκαν στην άγρια φύση – με λευκούς καρχαρίες στο Spencer Gulf της Νότιας Αυστραλίας και καρχαρίες τίγρεις στα ανοικτά του νησιού Νόρφολκ στο Κουίνσλαντ.

Πηγή: The Guardian