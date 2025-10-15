Μεγαλύτερο εύρος περιεχομένου, περιλαμβανομένου «ερωτικού» (erotica) έρχεται στο δημοφιλές chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης ChatGPT, είπε ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν- στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να «αντιμετωπίζονται οι ενήλικοι σαν ενήλικοι».

Σε ανάρτηση στο Χ την Τρίτη, ο Άλτμαν είπε πως επερχόμενες εκδόσεις του δημοφιλούς chatbot θα του επιτρέπουν να συμπεριφέρεται με πιο «ανθρώπινο» τρόπο- «μα μόνο αν το θέλετε».

Η κίνηση αυτή, όπως σημειώνεται σε σχετικό δημοσίευμα του BBC, παραπέμπει σε αντίστοιχη από πλευράς της xAI του Έλον Μασκ, που παρουσίασε δύο «άσεμνα» chatbots στο Grok. Η OpenAI φαίνεται πως επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να προσελκύσει περισσότερους χρήστες που θα πληρώνουν συνδρομή για να το χρησιμοποιήσουν. Από την άλλη πλευρά, θεωρείται πως η τάση αυτή θα αυξήσει την πίεση στα κοινοβούλια για επιβολή αυστηρότερων περιορισμών/ συστημάτων ελέγχου στα chatbots.

Σημειώνεται πως νωρίτερα μέσα στο έτος οι γονείς ενός έφηβου Αμερικανού που αυτοκτόνησε μήνυσαν την OpenAI: Η μήνυση από τους Ματ και Μαρία Ρέιν, γονείς του 16χρονου Άνταμ Ρέιν, ήταν η πρώτη νομικής φύσεως ενέργεια κατά της OpenAI όπου η εταιρεία κατηγορείται ως υπεύθυνη για έναν θάνατο. Το ζεύγος επικρίνει τα συστήματα γονικού ελέγχου της εταιρείας, λέγοντας πως είναι ανεπαρκή, και έχει παρουσιάσει συνομιλίες μεταξύ του Άνταμ, που βρήκε τον θάνατο τον Απρίλιο, και του ChatGPT, όπου ο ίδιος εμφανίζεται να εξηγεί στο chatbot ότι σκεφτόταν να αυτοκτονήσει.

Ο Άλτμαν είπε πως η OpenAI είχε μεριμνήσει ώστε να υπάρχουν στο ChatGPT αρκετοί περιορισμοί σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας: «Συνειδητοποιούμε πως αυτό το έκανε λιγότερο χρήσιμο/ διασκεδαστικό για πολλούς χρήστες που δεν είχαν θέματα ψυχικής υγείας, μα δεδομένης της σημασίας του ζητήματος, θέλαμε να το κάνουμε σωστά» υποστήριξε, προσθέτοντας πως η εταιρεία μπόρεσε εν τέλει να θέσει το θέμα υπό έλεγχο και έχει νέα εργαλεία που επιτρέπουν να «χαλαρώσουν με ασφάλεια οι περιορισμοί στις περισσότερες περιπτώσεις».

«Τον Δεκέμβριο, καθώς θα διαθέτουμε πληρέστερα το age gating και στο πλαίσιο της αρχής μας για “αντιμετώπιση των ενηλίκων χρηστών ως ενηλίκων”, θα επιτρέπουμε ακόμα περισσότερα, όπως ερωτικό περιεχόμενο για επιβεβαιωμένους ενήλικες».

Πολλοί επικριτές της OpenAI λένε πως η εξέλιξη αυτή δείχνει πως χρειάζεται μεγαλύτερος έλεγχος στην πλατφόρμα. «Πώς θα διασφαλίσουν ότι παιδιά δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα τμήματα του ChatGPT που είναι μόνο για ενήλικες και παρέχουν ερωτικό περιεχόμενο;» είναι το ερώτημα που θέτει η Τζένι Κιμ, του δικηγορικού γραφείου Boies Schiller Flexner, η οποία εμπλέκεται σε αγωγή κατά της Meta σύμφωνα με την οποία ο αλγόριθμος του Instagram είναι βλαβερός για την ψυχική υγεία των εφήβων. «Η OpenAI, όπως οι περισσότεροι στη Big Tech…απλώς χρησιμοποιούν τους ανθρώπους ως πειραματόζωα» προσθέτει. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως τον Απρίλιο το TechCrunch έγραψε ότι η OpenAI επέτρεπε σε λογαριασμούς χρηστών που είχαν εγγραφεί ως ανήλικοι να παράγουν σκληρό ερωτικό περιεχόμενο.

Ακόμη, έρευνα του Centre for Democracy and Technology (CDT) έδειξε πως ένας στους πέντε φοιτητές έλεγαν ότι οι ίδιοι είχαν ρομαντική σχέση με ΑΙ ή ήξεραν κάποιον που είχε.