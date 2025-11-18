Η Google (Alphabet) λάνσαρε την Τρίτη την νεότερη έκδοση της τεχνητής νοημοσύνης Gemini, τονίζοντας πως οι νέες δυνατότητες θα είναι άμεσα διαθέσιμες σε προϊόντα κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως η μηχανή αναζήτησή της.

Το Gemini 3, που κατέφθασε 11 μήνες μετά τη δεύτερη γενιά του μοντέλου, φαίνεται να φέρνει τη Google στην κορυφή της «κούρσας» της ΑΙ. Σε συνέντευξη Τύπου, στελέχη υπογράμμισαν την πλεονεκτική θέση του Gemini 3 σε πολλές κατατάξεις της βιομηχανίας σχετικά με τις επιδόσεις των μοντέλων ΑΙ.

Advertisement

Advertisement

Ο διευθύνων σύμβουλος της Google, Σούνταρ Πιτσάι, έκανε λόγο για το «πιο έξυπνο μοντέλο μας» σε ανάρτησή του στο επίσημο blog της εταιρείας.

Ωστόσο η «κούρσα» στην ΑΙ έχει αλλάξει μορφή τελευταία, μετατοπιζόμενη από τις κατατάξεις στις εφαρμογές της τεχνολογίας που αποφέρουν έσοδα, καθώς η Γουόλ Στριτ φαίνεται να «μυρίζεται» μία «φούσκα» στον τομέα. Πλέον τα κορυφαία μοντέλα ΑΙ των κορυφαίων «παικτών» όπως η Google, η OpenAI και η Anthropic φαίνονται να μην ξεχωρίζουν πολύ το ένα από το άλλο όσον αφορά στις δυνατότητές τους, καθώς προσελκύουν την προσοχή περισσότερο όταν σημειώνονται «στραβοπατήματα».

Η Google υποστηρίζει πως το Gemini 3 ήδη έχει ενσωματωθεί σε εταιρικά ή καταναλωτικά προϊόντα κερδοσκοπικού χαρακτήρα. «Νομίζουμε πως το Gemini έχει θέσει έναν εντελώς νέο ρυθμό από άποψης τόσο της ενσωμάτωσης των μοντέλων, όσο και στο πόσο γρήγορα φτάνει στον κόσμο» είπε ο Κοράι Καβουκτσίογλου, «αρχιτέκτονας» της Google στον κλάδο της ΑΙ.

Ο Πιτσάι είπε επίσης πως το λανσάρισμα του Gemini 3 αποτελεί την πρώτη φορά που η Google ενσωματώνει το νέο της μοντέλο στη μηχανή αναζήτησης από την πρώτη ημέρα. Στο παρελθόν είχαν περάσει εβδομάδες πριν οι νέες εκδόσεις του Gemini ενσωματωθούν στα κύρια προϊόντα της Google.

Με πληροφορίες από Reuters