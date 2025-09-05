Μία νέα εντυπωσιακή εικόνα γέννησης άστρων κατέγραψε το Διαστημικό Τηλεσκόπιο James Webb της NASA, προσφέροντας μία ακόμη ματιά στη δυναμική και χαοτική διαδικασία δημιουργίας αστεριών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το Pismis 24, ένα σμήνος που παλαιότερα θεωρούνταν ότι φιλοξενούσε το πιο ογκώδες γνωστό άστρο. Αργότερα, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι πρόκειται για δύο ξεχωριστά, εξαιρετικά φωτεινά και τεράστια άστρα, τα οποία παραμένουν ανάμεσα στα μεγαλύτερα που έχουν παρατηρηθεί ποτέ, αν και δεν ξεχωρίζουν οπτικά στην εικόνα.

Η νέα λήψη, που έγινε με την υπέρυθρη κάμερα NIRCam του Webb, αποκαλύπτει χιλιάδες άστρα που λάμπουν σαν πολύτιμοι λίθοι, με διαφορετικά μεγέθη και χρώματα. Στο φόντο, διακρίνονται δεκάδες χιλιάδες ακόμη άστρα του Γαλαξία μας, κρυμμένα πίσω από το σμήνος.

Η χρωματική απεικόνιση της εικόνας δίνει πολύτιμες πληροφορίες για τη σύσταση και τη δομή του διαστρικού περιβάλλοντος:

Το κυανό φανερώνει καυτό, ιονισμένο υδρογόνο που θερμαίνεται από τα νεογέννητα τεράστια άστρα.

Το πορτοκαλί αποτυπώνει μόρια σκόνης παρόμοια με καπνό.

Το κόκκινο δείχνει πιο ψυχρό και πυκνό μοριακό υδρογόνο, με τις πιο σκούρες αποχρώσεις να αντιστοιχούν σε περιοχές μεγαλύτερης πυκνότητας.

Οι μαύρες περιοχές αντιπροσωπεύουν τα πλέον αδιαπέραστα νέφη αερίου, που δεν επιτρέπουν στο φως να διαφύγει.

Οι λευκές, λεπτές δομές αποτελούν ανακλάσεις και σκεδάσεις του φωτός των άστρων σε σκόνη και αέριο.

Η εικόνα αυτή δεν είναι μόνο αισθητικά εντυπωσιακή, αλλά και επιστημονικά ανεκτίμητη, καθώς βοηθά τους ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα τις συνθήκες γέννησης και εξέλιξης των πιο ογκωδών άστρων του Σύμπαντος.