Δύο ιπτάμενα αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια δοκιμής σε μια αεροπορική επίδειξη στην Κίνα, η οποία είχε ως στόχο να αναδείξει τη νέα τεχνολογία.

Τα οχήματα Xpeng AeroHT συγκρούστηκαν στον αέρα, με το ένα να παίρνει φωτιά κατά την προσγείωση, σύμφωνα με δήλωση της εταιρείας στο Reuters. Η κατασκευάστρια εταιρεία Xpeng AeroHT κατηγόρησε την «ανεπαρκή απόσταση πτήσης».

Advertisement

Advertisement

Xpeng AeroHT confirmed to Yicai that today’s eVTOL crash during a rehearsal for the Changchun Airshow was caused when one sustained damage and caught fire while landing. The other landed safely. The clarification comes after online videos showed two aerial vehicles on fire.… pic.twitter.com/7AYN4n4zla — Yicai 第一财经 (@yicaichina) September 16, 2025

«Το ένα προσγειώθηκε με ασφάλεια, ενώ το άλλο πήρε φωτιά κατά την προσγείωση λόγω ζημιάς στο αμάξωμα», ανέφερε η Xpeng AeroHT σε δήλωσή της, σύμφωνα με το κινεζικό επιχειρηματικό περιοδικό Yicai. «Όλο το προσωπικό που βρισκόταν στον χώρο είναι καλά και οι αρμόδιες αρχές ολοκλήρωσαν τις εργασίες στο χώρο μεθοδικά, ενώ η συγκεκριμένη αιτία του ατυχήματος εξακολουθεί να διερευνάται». Ωστόσο, το CNN ανέφερε ότι ένα άτομο τραυματίστηκε στο ατύχημα, επικαλούμενο υπάλληλο της εταιρείας.

🇨🇳 2 FLYING CARS ERUPTS IN FLAMES AFTER CRASH IN CHINA



Two Xpeng AeroHT flying cars collided during a rehearsal for the Changchun air show in China.



One eVTOL caught fire upon landing while the other managed to touch down safely, according to the company.



The incident,… pic.twitter.com/9QQJDKXR7a — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 17, 2025

Τα ηλεκτρικά ιπτάμενα αυτοκίνητα απογειώνονται και προσγειώνονται κάθετα, και η εταιρεία τα κοστολογεί περίπου 300.000 δολάρια (220.000 λίρες) το καθένα.

Τον Ιανουάριο, η Xpeng ισχυρίστηκε ότι λάβει περίπου 3.000 παραγγελίες.

Η κινεζική εταιρεία είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων (EV) στον κόσμο και πρόσφατα επεκτάθηκε στην Ευρώπη.

Advertisement

Τα ιπτάμενα αυτοκίνητα κατασκευάζονται από τη θυγατρική της, AeroHT. Εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη σημαντικά εμπόδια για αυτή τη μορφή μεταφοράς όσον αφορά τις υποδομές, τη ρύθμιση και την αποδοχή από το κοινό.

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η Κίνα επιχειρεί να επαναλάβει την επιτυχία που είχε με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, προωθώντας την έγκαιρη υιοθέτηση μιας τεχνολογίας που τελικά θα χρησιμοποιηθεί ευρέως.

Έχει δηλώσει ότι θέλει να ηγηθεί παγκοσμίως στην «οικονομία χαμηλού υψομέτρου».

Advertisement