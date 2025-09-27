Μια σημαντική πρόοδος στην αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής σημειώθηκε από ερευνητές στην Αυστραλία, οι οποίοι ανέπτυξαν ένα καινοτόμο «κοκτέιλ» ιών ικανό να καταπολεμήσει ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό βακτήριο.

Η ομάδα από το Πανεπιστήμιο Monash και το νοσοκομείο The Alfred δημιούργησε μια θεραπεία φαγοθεραπείας που αξιοποιεί βακτηριοφάγους – ιούς που στοχεύουν συγκεκριμένα βακτήρια – ανοίγοντας νέες δυνατότητες για τη θεραπεία λοιμώξεων που δεν ανταποκρίνονται στα αντιβιοτικά.

Η θεραπεία, με την ονομασία Entelli-02, περιλαμβάνει πέντε φάγους και έχει σχεδιαστεί ειδικά για την καταπολέμηση του Enterobacter cloacae complex (ECC), μιας ομάδας βακτηρίων υπεύθυνων για σοβαρές και συχνά δύσκολες στη θεραπεία λοιμώξεις.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Microbiology, αντιπροσωπεύει μια νέα προσέγγιση στην ιατρική ακριβείας για νοσοκομεία που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της μικροβιακής αντοχής (AMR).

«Αυτή είναι η πρώτη φορά που σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε ένα προϊόν φαγοθεραπείας έτοιμο για κλινική χρήση, προσαρμοσμένο σε ένα βακτηριακό παθογόνο ανθεκτικό στα αντιμικροβιακά φάρμακα, σε τοπικό νοσοκομείο», δήλωσε ο καθηγητής Τζέρεμι Μπαρ, από τη Σχολή Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Monash.

«Το Entelli-02 δεν αποτελεί μόνο ένα επιστημονικό επίτευγμα, αλλά ένα πρακτικό εργαλείο για την άμεση αντιμετώπιση θανατηφόρων βακτηριακών λοιμώξεων που δεν ανταποκρίνονται στα φάρμακα», πρόσθεσε.

Οι λοιμώξεις από εντεροβακτήρια είναι εξαιρετικά δύσκολες στη θεραπεία και το 2019 συνδέθηκαν με πάνω από 200.000 θανάτους παγκοσμίως. Τα συγκεκριμένα βακτήρια εμφανίζονται σε νοσοκομεία διεθνώς και έχουν την ικανότητα να αναπτύσσουν αντοχή ακόμη και στα αντιβιοτικά τελευταίας γραμμής.

Χρησιμοποιώντας δείγματα βακτηρίων που συλλέχθηκαν για πάνω από μια δεκαετία, ο Δρ. Ντινές Σουμπέντι και η ομάδα του ανέπτυξαν και παρήγαγαν το Entelli-02 μέσω μιας αυστηρής διαδικασίας απομόνωσης φάγων, γενετικής τροποποίησης και προκλινικών δοκιμών.

«Αρχικά ξεκινήσαμε με τρεις φάγους, αλλά μέσω επαναληπτικού σχεδιασμού βελτιώσαμε το κοκτέιλ, προσαρμόζοντας γενετικά τους ιούς ώστε να διευρύνουν το φάσμα ξενιστών, και στη συνέχεια προσθέσαμε δύο ακόμα φάγους για καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα», εξήγησε ο Σουμπέντι.

«Το τελικό προϊόν, Entelli-02, περιέχει πέντε φάγους που μπορούν να εξοντώσουν ένα ευρύ φάσμα απομονωμένων εντεροβακτηρίων και να μειώσουν το βακτηριακό φορτίο σε μολυσμένα ποντίκια κατά περισσότερο από 99%», σημείωσε.

«Αυτό αποτελεί πρότυπο για το πώς τα νοσοκομεία μπορούν να ανταποκριθούν σε εξάρσεις AMR με στοχευμένες θεραπείες», δήλωσε ο Μπαρ.

«Γεφυρώνουμε το χάσμα μεταξύ των ευρέος φάσματος αντιμικροβιακών θεραπειών και της εξατομικευμένης φαγοθεραπείας, παρέχοντας μια λύση που είναι ταυτόχρονα στοχευμένη και επεκτάσιμη. Τώρα διαθέτουμε ένα προϊόν έτοιμο για άμεση χρήση ενάντια σε μερικές από τις πιο δύσκολες λοιμώξεις», συμπλήρωσε ο καθηγητής Άντον Πέλεγκ, από το Τμήμα Λοιμωδών Νοσημάτων στο Πανεπιστήμιο Monash και το The Alfred.

Το Entelli-02 είναι πλέον διαθέσιμο για επείγουσα χρήση και ανοίγει τον δρόμο για μελλοντικές κλινικές δοκιμές με φάγους.

«Η αντοχή στα αντιβιοτικά είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης ιατρικής. Με το Entelli-02 δείχνουμε ότι η φαγοθεραπεία μπορεί να είναι ακριβής, ισχυρή και έτοιμη για κλινική εφαρμογή», κατέληξε ο Μπαρ.

Πηγή: Eurekalert