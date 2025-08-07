Η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, λάνσαρε την Πέμπτη το νέο της μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης, GPT-5.

Τα μοντέλα GPT της OpenAI αποτελούν την «καρδιά» του ChatGPT, και το GPT-5 θα είναι διαθέσιμο και στα 700 εκατομμύρια χρήστες του ChatGPT, ανέφερε η εταιρεία. Ωστόσο, όπως σημειώνει το Reuters, το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσον η εταιρεία που, από πολλές απόψεις, «πυροδότησε» αυτό που εξελίχθηκε σε «κούρσα» στον χώρο της ΑΙ, θα είναι σε θέση να παραμείνει στην κορυφή των τεχνολογικών εξελίξεων που προσελκύουν το ενδιαφέρον μεγάλων επιχειρήσεων, ώστε να δικαιολογούνται τα μεγάλα ποσά που δαπανώνται στον κλάδο.

Η παρουσίαση του GPT-5 λαμβάνει χώρα σε μια κρίσιμη φάση στη βιομηχανία ΑΙ, καθώς οι μεγαλύτεροι «παίκτες» (Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft- η οποία υποστηρίζει την OpenAI) έχουν αυξήσει δραματικά τις δαπάνες τους για τα data centers στα οποία βασίζεται η ΑΙ, κάτι που έχει δημιουργήσει προσδοκίες για μεγάλα κέρδη στους επενδυτές. Οι τέσσερις αυτές εταιρείες αναμένεται να δαπανήσουν περίπου 400 δισ. δολάρια συνολικά αυτό το οικονομικό έτος.

Με πληροφορίες από Reuters