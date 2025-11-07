Έντονο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει ένα νέο «αινιγματικό» αντικείμενο στο Ηλιακό Σύστημα, το οποίο αρχικά είχε θεωρηθεί μετεωρίτης, μα στην πραγματικότητα υπάρχει σημαντική πιθανότητα να είναι τεχνητό.

Όλα τα αντικείμενα που εντοπίζονται στο εσώτερο Ηλιακό Σύστημα προκαλούν ερωτήματα σχετικά με την προέλευσή τους. Πολύ χαρακτηριστικό πρόσφατο αντικείμενο ήταν το αποκαλούμενο «Ουμουαμούα», που δεν διαπιστώθηκε ποτέ με βεβαιότητα τι ακριβώς ήταν, ενώ τελευταία την προσοχή έχει τραβήξει το 3I/ATLAS, που μάλλον είναι κομήτης. Ο αστροφυσικός του Χάρβαρντ Άβι Λεμπ είναι γνωστός για τις θεωρίες του περί πιθανών εξωγήινων σκαφών, και το πιο πρόσφατο αντικείμενο ενδιαφέροντος που υποδεικνύει ως πιθανή «τεχνοϋπογραφή» (αντικείμενο τεχνητό, προϊόν τεχνολογίας) είναι το Arjuna 2025 PN7– και η προέλευσή του ίσως να είναι όντως από έναν «νεκρό πολιτισμό», μόνο που αυτός ήταν του δικού μας πλανήτη.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Popular Mechanics, το Arjuna 2025 PN7 εντοπίστηκε στο πλαίσιο της έρευνας Pan-STARRS την προηγούμενη δεκαετία, μα ήταν πολύ αχνό και είχε περάσει απαρατήρητο ως τώρα από τους αστρονόμους. Οι Κάρλος και Ραούλ ντε λα Φουέντε Μάρκος του Πανεπιστημίου Complutense της Μαδρίτης δημοσίευσαν μια πρόσφατη μελέτη, στο πλαίσιο της οποίας εξέταζαν το ενδεχόμενο να είναι «ημι-φεγγάρι».

Η ζώνη αστεροειδών Arjuna αποτελείται από πάνω από εκατό αστεροειδείς σε τροχιές σαν της Γης- ημι-δορυφόρους που κινούνται μαζί με τον πλανήτη μας μα δεν είναι βαρυτικά «δεμένοι» μαζί του. Το συγκεκριμένο αντικείμενο έχει τροχιά ενός έτους, κάτι που σημαίνει ότι παραμένει για αρκετά μεγάλο διάστημα κοντά στη Γη, αν και ακολουθεί μια ηλιοκεντρική τροχιά, όπως έγραψαν ο Λεμπ και ο συνάδελφός του Άνταμ Χίμπερντ σε μελέτη που υποβλήθηκε προς δημοσίευση. Η θεωρία τους είναι πως είναι όντως απομεινάρι ενός «πολιτισμού» που δεν υπάρχει πια- και αυτός δεν είναι άλλος από τη Σοβιετική Ένωση, που είχε εκτοξεύσει μια αποτυχημένη αποστολή στην Αφροδίτη τον Απρίλιο του 1964.

Εκείνη την περίοδο οι Σοβιετικοί προσπαθούσαν να κερδίσουν την «κούρσα» για τη Σελήνη, ενώ παράλληλα «κοιτούσαν» και προς τον Άρη και την Αφροδίτη. Το μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο Zond-1 εντασσόταν σε αυτές τις προσπάθειες: Κατευθυνόμενο προς την Αφροδίτη, χρειάστηκε να ενεργοποιήσει τον πυραυλοκινητήρα του για να επιταχύνει και μετά αναγκάστηκε να κάνει διόρθωση. Ακολούθησαν σφάλματα και λάθη και κάποια στιγμή υπήρξε μια διαρροή. Εν τέλει υπήρξε αποσυμπίεση και χάθηκε κάθε επικοινωνία.

Τα μοντέλα του Χίμπερντ σχετικά με τις τροχιές διαπλανητικών αποστολών από τη δεκαετία του 1960 υπέδειξαν το Zond-1 ως το σκάφος που είχε τις περισσότερες πιθανότητες να είναι στην πραγματικότητα το μυστηριώδες αντικείμενο. Τα μοντέλα αυτά έδειξαν πως το 2025 ΡΝ7 βρέθηκε σε τροχιά ημι-δορυφόρου περίπου τότε που εκτοξεύτηκε το σκάφος. Η κοντινότερή του προσέγγιση στην Αφροδίτη έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 1964- τότε που το σοβιετικό διαστημόπλοιο ήταν να φτάσει στον προορισμό του. Άλλα δεδομένα δείχνουν πως κινήθηκε στην πορεία που το σκάφος θα είχε ακολουθήσει εάν είχε παραμείνει λειτουργικό, ενώ επίσης το Zond-1 και το 2025 ΡΝ7 έχουν παρόμοια επίπεδα φωτεινότητας.

Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση αυτή θα χρειαστεί να επαληθευτεί και μέσω άλλων παρατηρήσεων- και υπάρχουν και στοιχεία εναντίον της, όπως το ότι το 2025 ΡΝ7 πέταξε πιο κοντά στον Ήλιο από ό,τι προβλεπόταν για το σοβιετικό σκάφος. Επιπλέον μετρήσεις θα μπορούσαν να δείξουν από τι αποτελείται η επιφάνειά του- και ενδέχεται να είναι κάποιο άλλο κομμάτι παλιού διαστημοπλοίου. Αξίζει να σημειωθεί πως οι δύο ερευνητές εκτιμούν πως, αν δεν είναι το ίδιο το σκάφος, ίσως αν είναι τμήμα του πυραύλου που το πήγε στο Διάστημα.