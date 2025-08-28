Για πρώτη φορά στην ιστορία, Κινέζοι επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι μεταμόσχευσαν πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο που είχε κηρυχθεί εγκεφαλικά νεκρός. Το πείραμα, που δημοσιεύτηκε στις 25 Αυγούστου στο περιοδικό Nature Medicine, θεωρείται ορόσημο στον τομέα της ξενομεταμόσχευσης – της χρήσης δηλαδή οργάνων ζώων σε ανθρώπους.

Παρόμοιες δοκιμές έχουν γίνει στο παρελθόν στις ΗΠΑ με νεφρά και καρδιές χοίρων, καθώς και με συκώτι στην Κίνα, αλλά ποτέ μέχρι σήμερα με πνεύμονα. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι πρόκειται για βήμα καθαρά ερευνητικού χαρακτήρα και όχι για κλινική πρακτική, καθώς η τεχνική δεν είναι ακόμη έτοιμη να εφαρμοστεί σε ζώντες ασθενείς.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στη Γκουανγκζού, σε έναν 39χρονο άνδρα που είχε διαγνωστεί εγκεφαλικά νεκρός μετά από τέσσερις ανεξάρτητες αξιολογήσεις. Η οικογένειά του έδωσε γραπτή συγκατάθεση ώστε να διεξαχθεί το πείραμα, αναφέρει το CNN.

Ο πνεύμονας που χρησιμοποιήθηκε προήλθε από χοίρο τροποποιημένο με την τεχνολογία CRISPR, σε συνεργασία με την εταιρεία Clonorgan Biotechnology στο Τσενγκντού. Τρία γονίδια του χοίρου απενεργοποιήθηκαν και τρία ανθρώπινα προστέθηκαν, με στόχο τη μείωση της πιθανότητας απόρριψης από το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα.

Ο αριστερός πνεύμονας του ζώου μεταμοσχεύτηκε στον ασθενή τον Μάιο του 2024, ενώ ο δεξιός πνεύμονας του ίδιου διατηρήθηκε. Παράλληλα χορηγήθηκαν καθημερινά ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.

Αν και ο πνεύμονας διατήρησε αρχικά τη λειτουργικότητά του, εμφανίστηκαν σημάδια απόρριψης μόλις 24 ώρες μετά τη μεταμόσχευση, με οίδημα και φλεγμονή. Την τρίτη ημέρα εντοπίστηκαν αντισώματα κατά του οργάνου και σταδιακή βλάβη του ιστού. Ωστόσο, το όργανο παρέμεινε λειτουργικό για εννέα ημέρες, μέχρι που το πείραμα τερματίστηκε ύστερα από αίτημα της οικογένειας.

Οι πνεύμονες θεωρούνται από τα πιο δύσκολα όργανα για ξενομεταμόσχευση, επειδή εκτίθενται συνεχώς στον αέρα και διαθέτουν πρωτεΐνες που ενεργοποιούν άμεσα την ανοσολογική άμυνα. Επιπλέον, ο ιστός τους είναι εξαιρετικά ευαίσθητος και κάθε ανοσολογική επίθεση μπορεί να έχει άμεσες και σοβαρές συνέπειες.

«Αυτό το επίτευγμα είναι μια σημαντική αρχή», δήλωσε ο Δρ. Jiang Shi από το Πρώτο Συνεργαζόμενο Νοσοκομείο του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Γκουανγκζού, τονίζοντας ότι στόχος της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η ανοσολογική αντίδραση και όχι να παρουσιαστεί η μέθοδος ως κλινικά εφαρμόσιμη.

Ειδικοί εκτός της μελέτης, όπως ο Δρ. Adam Griesemer από το NYU Langone και ο Δρ. Richard Pierson από το Γενικό Νοσοκομείο Μασαχουσέτης, σημείωσαν ότι τέτοιες δοκιμές είναι κρίσιμες για να κατανοηθεί πώς θα μπορούσαν να λειτουργήσουν τα όργανα ζώων σε ανθρώπους. Ωστόσο, τονίζουν ότι μένει πολλή δουλειά να γίνει πριν η ξενομεταμόσχευση πνευμόνων εφαρμοστεί σε ασθενείς που βρίσκονται σε ανάγκη.

Πηγή: CNN

