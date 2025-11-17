Την υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια της 4ης φρεγάτας FDI (γνωστές και ως Belh@arra) την Παρασκευή ανακοίνωσαν η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) και η Naval Group σήμερα Δευτέρα.

«Από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή, 14 Νοε 2025, υπεγράφη από τον Γενικό Δντή της ΓΔΑΕΕ Υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα η 1η τροποποίηση των συμβάσεων 16Β/21 και 17Β/21 που αφορούν στην Προμήθεια 4ης Φρεγάτας τύπου FDI HN Standard 2++, μετά των Υπηρεσιών Εν Συνεχεία Υποστήριξης με την εταιρεία NAVAL Group» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΓΔΑΕΕ.

Advertisement

Advertisement

Ειδικότερα, η σύμβαση αφορά στην απόκτηση της τέταρτης φρεγάτας FDI καθώς και τη συντήρησή της, με επέκταση πρόσθετων δυνατοτήτων σε όλο το στόλο των FDI HN, οι οποίες πρόκειται να αποτελέσουν την «αιχμή του δόρατος» του Πολεμικού Ναυτικού στο προσεχές μέλλον. Το πρόγραμμα FDI HN άρχισε το 2022 και προέβλεπε την προμήθεια τριών φρεγατών FDI και την επιλογή για μία τέταρτη, στο πλαίσιο ενός προγράμματος βιομηχανικής συνεργασίας με την Ελλάδα.

Οι πρώτες τρεις φρεγάτες βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή, με την πρώτη – τον «Κίμωνα»– να αναμένεται να παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό στα τέλη του 2025. Οι επόμενες δύο θα είναι ο «Νέαρχος» και ο «Φορμίων», με την παράδοση του «Νεάρχου» να αναμένεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 και του «Φορμίωνα» στο τέλος του ίδιου έτους.

Όπως υπογράμμισε ο Pierre Éric Pommellet, πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Naval Group, οι τρεις πρώτες φρεγάτες της κλάσης βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο παραγωγής. Παράλληλα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, με την τέταρτη FDI HN, η Naval Group δεσμεύεται να επεκτείνει περαιτέρω την ενσωμάτωση ελληνικών εταιρειών στη διεθνή βιομηχανική της στρατηγική, φτάνοντας το 25% της αξίας της «FDI HN4» σε εγχώριο περιεχόμενο.

Ο βασικός τύπος της φρεγάτας, όπως είχε συμφωνηθεί το 2020, ήταν η Standard 2. Στην περίπτωση της 4ης φρεγάτας, θα πρόκειται για Standard 2++, με αυξημένες δυνατότητες, και, όπως έχει πει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, και οι προηγούμενες τρεις φρεγάτες θα φτάσουν στο επίπεδο Standard 2++.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο παρελθόν είχε αναφερθεί πως η δεύτερη, η τρίτη και η τέταρτη φρεγάτα FDI προορίζονταν να φέρουν και στρατηγικά όπλα- πυραύλους μακράς εμβέλειας. H συζήτηση εστιαζόταν στους πυραύλους SCALP NAVAL, ωστόσο ο υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε στο πρόγραμμα ELSA (European Long Range Strike Approach), αντικείμενο του οποίου είναι η ανάπτυξη συμβατικών πυραύλων μακράς εμβέλειας. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Βρετανία και η Σουηδία.

Στο μεταξύ, ως «κλειδωμένη» – τουλάχιστον, μέχρι νεωτέρας- εμφανίζεται πλέον η προμήθεια των δύο πρώτων ιταλικών φρεγατών κλάσης Bergamini (FREMM)για το Πολεμικό Ναυτικό,με προοπτική για απόκτηση δύο επιπλέον σκαφών του τύπου μακροπρόθεσμα, καθώς το ιταλικό ναυτικό τα αποσύρει σταδιακά από τη δική του υπηρεσία. Παράλληλα, μέχρι το τέλος του 2025 αναμενόταν να έχουν υπογραφεί οι πρώτες τρεις (και κύριες) συμβάσεις σχετικά με την αναβάθμιση των τεσσάρων φρεγατών ΜΕΚΟ του Πολεμικού Ναυτικού, ώστε να «ξεκολλήσει» και εμπράκτως το πολυετές θρίλερ του εκσυγχρονισμού πολύτιμων μονάδων του στόλου, ο οποίος έχει καθυστερήσει πολλά χρόνια.