Σε μια εντυπωσιακή νέα εικόνα, το Διαστημικό Τηλεσκόπιο James Webb κατέγραψε με εκπληκτική λεπτομέρεια το Νεφέλωμα της Πεταλούδας.

Περίπου 3.400 έτη φωτός μακριά από τη Γη, στον αστερισμό του Σκορπιού, το Νεφέλωμα (επίσημη ονομασία NGC 6302) αποτελεί το «κύκνειο άσμα» ενός άστρου που πεθαίνει. Στο κέντρο του βρίσκεται ένας από τους πιο καυτούς λευκούς νάνους που γνωρίζουμε στον Γαλαξία — το πυρακτωμένο υπόλειμμα ενός άστρου παρόμοιου με τον Ήλιο, που σήμερα καίει σε θερμοκρασίες άνω των 220.000 βαθμών Κελσίου.

Το νεφέλωμα πήρε το όνομά του από τη χαρακτηριστική του μορφή: δύο τεράστιοι λοβοί εκτείνονται σε αντίθετες κατευθύνσεις, σχηματίζοντας τα «φτερά» μιας πεταλούδας, ενώ μια σκοτεινή λωρίδα αερίου και σκόνης σχηματίζει το «σώμα» της.

Το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Hubble είχε παρατηρήσει στο παρελθόν το Νεφέλωμα της Πεταλούδας, αποκαλύπτοντας τις εκροές που θυμίζουν φτερούγες και το φλεγόμενο αστρικό του κέντρο. Όμως οι νέες παρατηρήσεις του James Webb αποκαλύπτουν λεπτομέρειες που μέχρι τώρα κρύβονταν πίσω από την πυκνή σκόνη, χάρη στην ικανότητά του να ανιχνεύει υπέρυθρο φως — αόρατο στο ανθρώπινο μάτι.

Το NGC 6302 ανήκει στην κατηγορία των πλανητικών νεφελωμάτων· ο όρος καθιερώθηκε επειδή οι πρώτοι αστρονόμοι, παρατηρώντας αυτά τα φωτεινά, στρογγυλά αντικείμενα με τα παλιά τηλεσκόπια, τα μπέρδευαν με πλανήτες. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει κανένας πλανήτης εδώ — μόνο ένα άστρο που ζει την τελευταία, θεαματική του έξαρση.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .