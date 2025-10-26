Το ρύζι δεν είναι το πρώτο συστατικό που οι περισσότεροι άνθρωποι συνδέουν με τα γλυκά και τα επιδόρπια, αλλά μια βρετανική εταιρεία αποφάσισε να το χρησιμοποιεί ώστε να παρασκευάσει σοκολάτα χωρίς κακάο.

Αυτό αποτελεί μέρος μιας αναδυόμενης τάσης, στην οποία οι παραγωγοί σοκολάτας εξερευνούν εναλλακτικά συστατικά και νέες τεχνολογίες για να κάνουν τα προϊόντα τους πιο βιώσιμα αλλά και να μειώσουν την εξάρτησή τους από τους συμβατικούς κόκκους κακάου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Mark Golder, εξηγεί πως η Win-Win έχει αναπτύξει μια πρωτοποριακή διαδικασία που μιμείται τα στάδια παραγωγής σοκολάτας, όπως η ζύμωση και το καβούρδισμα, αλλά με βάση τα δημητριακά και τα όσπρια. «Χρησιμοποιούμε ρύζι και φακές για να δημιουργήσουμε μια βάση που, μετά από ζύμωση, αποκτά την περίπλοκη γεύση της σοκολάτας», αναφέρει. «Το αποτέλεσμα λιώνει, μυρίζει και έχει την ίδια υφή με την παραδοσιακή σοκολάτα».

Η κρίση του κακάο και η ανάγκη για εναλλακτικές



Η παγκόσμια βιομηχανία σοκολάτας βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις. Οι τιμές του κακάο έχουν τετραπλασιαστεί μέσα σε τρία χρόνια, ενώ περίπου το 75% της παγκόσμιας παραγωγής προέρχεται από τη Γκάνα και την Ακτή Ελεφαντοστού, περιοχές που πλήττονται από αποψίλωση, παιδική εργασία και μειωμένες αποδόσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής. «Αν χρησιμοποιείς σοκολάτα σήμερα, βρίσκεσαι σε κρίση», δηλώνει ο Golder. «Για πολλές μικρές επιχειρήσεις, η αύξηση της τιμής του κακάο σημαίνει απλώς ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν».

Παράλληλα, μεγάλες εταιρείες όπως οι McVitie’s και Nestlé αναγκάστηκαν να αλλάξουν τις συνταγές τους, χρησιμοποιώντας «επίγευση σοκολάτας», γεύση σοκολάτας αντί για πραγματικό κακάο, προκειμένου να μειώσουν το κόστος. Έτσι, προϊόντα όπως τα Penguin και KitKat White δεν μπορούν πλέον να πωλούνται ως “σοκολάτα”.

Σύμφωνα με τον Golder, με την αύξηση των τιμών έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για εναλλακτικά προϊόντα σοκολάτας. «Τα τελευταία 18 μήνες έχει σημειωθεί έκρηξη ενδιαφέροντος. Λαμβάνουμε συνεχώς ερωτήσεις από πελάτες από όλη την Ευρώπη και από πιο μακρινές περιοχές», είπε.

Ο Golder είπε ότι το ρύζι είναι το βασικό συστατικό, το οποίο, όπως είπε, «εκπλήσσει τους ανθρώπους». Είπε ότι μέσω της ζύμωσης η εταιρεία του μπόρεσε να αναπτύξει το «πολύπλοκο γευστικό προφίλ της σοκολάτας».

Πρόσθεσε «Στη συνέχεια, συνδυάζουμε τη ζυμωμένη βάση με άλλα συστατικά [χαρούπι, λίπη και σάκχαρα] και χρησιμοποιούμε τις συμβατικές μεθόδους παρασκευής σοκολάτας. Το τελικό προϊόν έχει την ίδια εμφάνιση, γεύση και υφή με τη σοκολάτα».

Η σοκολάτα από ρύζι, βρώμη ή ακόμα και καλλιεργημένα κύτταρα δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία. Πρόκειται για μια νέα εποχή στη βιομηχανία των γλυκών, μια προσπάθεια να συνδυαστεί η απόλαυση με τη βιωσιμότητα. Καθώς η ζήτηση για σοκολάτα συνεχίζει να αυξάνεται και οι φυσικοί πόροι μειώνονται, τέτοιες καινοτομίες μπορεί να είναι το «εισιτήριο» για ένα πιο πράσινο και δίκαιο μέλλον στην παραγωγή τροφίμων.

Με πληροφορίες από Guardian

