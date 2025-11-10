Ρίγη συκίνησης σκόρπισε στο Παναθηναϊκό Στάδιο ο Ιωακείμ Υφαντίδης, ο τελευταίος δρομέας που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, το απόγευμα της Κυριακής.

Έπειτα από σχεδόν οκτώ ώρες προσπάθειας, ο 67χρονος δρομέας -συνταξιούχος καταγραφέας στους μετρητές της ΕΥΔΑΠ- ολοκλήρωσε τη διαδρομή των 42,195 χιλιομέτρων και εισήλθε στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου έγινε δεκτός με χειροκροτήματα.

Εκεί τον υποδέχθηκε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, που τον χειροκρότησε θερμά, του απένειμε το μετάλλιο του τερματισμού και το ειδικό έπαθλο που, σύμφωνα με την παράδοση, απονέμεται κάθε χρόνο στον τελευταίο δρομέα που ολοκληρώνει τη διαδρομή.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, έχει συμμετάσχει σε συνολικά 30 Μαραθωνίους, ενώ σε μια από τις προηγούμενες συμμετοχές του είχε ολοκληρώσει τη διαδρομή σε μόλις 2 ώρες και 47 λεπτά.

«Να έχουμε την υγεία μας να μπορούμε να τρέχουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους που διοργανώνουν αυτούς τους αγώνες», τόνισε μετά τον τερματισμό του.