Ο Παναγιώτης Καραϊσκος που κρέμασε στο λαιμό του σήμερα το χρυσό μετάλλιο στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνο Αθηνών, πριν από έναν ακριβώς χρόνο είχε ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, κερδίζοντας τότε το αργυρό μετάλλιο.

Λίγα 24ωρα αργότερα έκανε μία γενναία τηλεοπτική εξομολόγηση (MEGA) για τα δύσκολα χρόνια που πέρασε ως παιδί και συγκεκριμένα για τα εφηβικά του χρόνια ως εξαρτημένος από ουσίες, στέλνοντας έτσι ένα ηχηρό μήνυμα για το πόσο εύκολα μπορούν να μπουν σε κίνδυνο νέοι άνθρωποι. Ταυτόχρονα εξηγούσε, ότι ο ίδιος έμπλεξε με χρήση ουσιών αν και ήταν “παιδί του κατηχητικού και αθλητής”, αποδίδοντας το γεγονός στην πίεση που δεχόταν ή ασκούσε και ο ίδιος στον εαυτό του.

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023 (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Έμεινε παγιδευμένος 6 χρόνια, όπως εξηγεί χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την δύσκολη περιπέτεια που έζησε με ένα μεγάλο δικαστήριο επειδή βρέθηκε με μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών πάνω του, με αποτέλεσμα να βρεθεί ένα βήμα από τη φυλακή…

Συγκινείται μιλώντας για την συμπαράσταση από τους γονείς και τον αδελφό του, ενώ στέλνει ένα μήνυμα προς κάθε νέο άνθρωπο: Να μην τα παρατάμε ποτέ!

