Περισσότεροι από 20 Ολυμπιονίκες, προπονητές και άλλοι διεθνείς αθλητές, μεταξύ των οποίων η τενίστρια Μαρτίνα Ναβρατίλοβα και η κολυμβήτρια Σάρρον Ντέιβις, υπέγραψαν επιστολή με την οποία ζητούν να ματαιωθεί η εκτέλεση ενός πρωταθλητή πυγμαχίας και προπονητή, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή του Ιράν με θανατική ποινή.

O βρετανικός Guardian υπογραμμίζει ότι «η επιστολή με σκληρές διατυπώσεις καταδικάζει την απόφαση του ιρανικού καθεστώτος να διατηρήσει σε ισχύ την θανατική ποινή του Μοχάμαντ Τζαβάντ Βαφέι Σανί. Ο Βαφέι Σανί, 30 ετών, από το Μασχάντ στο βορειοανατολικό Ιράν, συνελήφθη για συμμετοχή σε πανεθνικές διαδηλώσεις το 2019 και κατηγορήθηκε για υποστήριξη μιας αντιπολιτευτικής ομάδας, της Οργάνωσης Μοτζαχεντίν του Ιράν (MEK). Έχει περάσει ήδη 5 χρόνια μέσα στη φυλακή, όπου έχει υποστεί βασανιστήρια και κρατείται σε απομόνωση.»

Ομαδική φωτογραφία που τραβήχτηκε πριν από έναν αγώνα το 1982, στην οποία ο Χαμπίμπ Χαμπίρι (μπροστά, αριστερά) είναι ο μόνος παίκτης που δεν κρατάει πορτρέτο του Αγιατολάχ Χομεϊνί.

«Ο κόσμος δεν πρέπει να παραμείνει αμέτοχος – Δεν είναι ο πρώτος αθλητής που εκτελείται στο Ιράν»

«Ο αθλητισμός έχει ως στόχο να εμπνέει ελπίδα, ενότητα και θάρρος», τονίζουν οι υπογράφοντες. «Η εκτέλεση ενός πρωταθλητή λόγω των πολιτικών του απόψεων αποτελεί άμεση επίθεση σε αυτές τις αξίες και προειδοποίηση προς κάθε αθλητή που τολμά να εκφράσει την άποψή του.

Οι διεθνείς προσωπικότητες από τον χώροτ του αθλητισμού, μεταξύ των οποίων ορισμένα πολύ μεγάλα ονόματα, τονίζουν στο κείμενο που προσυπογράφουν, ότι η περίπτωση του Βαφέι Σανί δεν είναι μεμονωμένη. Είναι χαρακτηριστικό, ότι υπενθυμίζουν το ιστορικό του Ιράν να εκτελεί αθλητές για τις πεποιθήσεις τους, συμπεριλαμβανομένων πολύ μεγάλων αθλητών που προκάλεσαν σοκ στο εσωτερικό της χώρας και στη διεθνή κοινότητα στο πρόσφατο παρελθόν: ο Χαμπίμπ Χαμπίρι, αρχηγός της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, και η Φουρούζαν Αμπντί, αρχηγός της εθνικής ομάδας βόλεϊ γυναικών είναι μεταξύ των θυμάτων.

Το 2020, εκτελέστηκε επίσης ο Ναβίντ Αφκάρι, ένας 27χρονος Ιρανός πρωταθλητής πάλης.

«Καλούμε τα Ηνωμένα Έθνη, τις διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες και τις κυβερνήσεις να αναλάβουν άμεση δράση για να σώσουν τη ζωή του Μοχάμαντ Τζαβάντ. Ο κόσμος δεν πρέπει να παραμείνει αμέτοχος ενώ το Ιράν φιμώνει τους πρωταθλητές του», γράφουν.

Κάτω από το κείμενο της επιστολής υπογράφουν ακόμα η Tracy Edwards από το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία ήταν κυβερνήτης του πρώτου γυναικείου πληρώματος στον ιστιοπλοϊκό αγώνα Whitbread Round the World Yacht Race και η πρώτη γυναίκα που έλαβε το βραβείο Yachtsman of the Year Trophy, ο πρώην αρχηγός της αυστραλιανής ποδοσφαιρικής ομάδας Craig Foster και ο Bahram Mavaddat, ποδοσφαιριστής που ήταν μέλος της ιρανικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1978.

«Κρίση εκτελέσεων»: Πάνω από 800 στο Ιράν μέσα στο 2025

Ο Βαφέι Σανί συνελήφθη τον Μάρτιο του 2020. Οι κατηγορίες εναντίον του περιλάμβαναν «διάδοση της διαφθοράς στη Γη μέσω εμπρησμού και καταστροφής δημόσιας περιουσίας». Η ποινή του έχει ανατραπεί δύο φορές, αλλά στις 4 Οκτωβρίου επιβεβαιώθηκε για τρίτη φορά. Η δίκη του καταδικάστηκε ως «εξαιρετικά άδικη» από ακτιβιστές και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Αμνηστίας.

Σύμφωνα με την Διεθνή Αμνηστία, υπάρχει «κρίση εκτελέσεων στο Ιράν, η οποία έχει φτάσει σε τρομακτικές διαστάσεις». Το 2023, οι αρχές εκτέλεσαν τουλάχιστον 853 άτομα – μια αύξηση 48% σε σχέση με το 2022. Πέρυσι, η Διεθνής Αμνηστία κατέγραψε 972 εκτελέσεις, τον υψηλότερο αριθμό από το 2015. Πάνω από 800 άτομα έχουν εκτελεστεί μέχρι στιγμής το 2025.

Στόχοι είναι οι πολιτικοί κρατούμενοι και οι αντιφρονούντες, ειδικά μετά την εξέγερση «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» του 2022. Οι ειδικοί λένε ότι οι ιρανικές αρχές έχουν χρησιμοποιήσει τη θανατική ποινή για να καταστείλουν τη διαφωνία, να ενσταλάξουν το φόβο στον πληθυσμό και να ενισχύσουν την εξουσία τους.

πηγή: Guardian

