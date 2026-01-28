Αισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις των γιατρών στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα για την κατάσταση των τριών τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ μετά το πολύνεκρο τροχαίο που έλαβε χώρα την Τρίτη (27/1) στον αυτοκινητόδρομο Ε-70 έξω από την πόλη Λούγκοζ της Ρουμανίας.

Πιο συγκεκριμένα, αυτή ήταν η ενημέρωση της πρέσβης της Ελλάδας στην Ρουμανία, Λιλή Γραμματίκη, η οποία επισκέφτηκε το χθες βράδυ το νοσοκομείο και έμαθε τα τελευταία νέα για την κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών οπαδών, που επέβαιναν στο μοιραίο βαν.

«Ενημερώθηκα από τους γιατρούς και τον διευθυντή του νοσοκομείου και η κατάστασή τους είναι σταθερή. Ένας τραυματίας είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και ένας βρίσκεται στην εντατική αλλά όλοι έχουν καλή, θετική πρόγνωση και δεν χρειάζονται αίμα. Μέσα σ’ αυτήν την τραγωδία όλα αυτά ακούγονται κάπως αισιόδοξα» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία.

Η ίδια ανέφερε ότι ο τραυματίας που είναι στην εντατική δεν είναι διασωληνωμένος αλλά βρίσκεται σε τεχνητό κώμα. Σήμερα (28/1) όπως είπε, θα βγουν όλα τα αποτελέσματα των εξετάσεων και οι γιατροί θα αποφασίσουν αν θα πρέπει να γίνει κάποια χειρουργική επέμβαση. Η κ. Γραμματίκη ανέφερε παράλληλα ότι η πρεσβεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές για τον επαναπατρισμό των νεκρών, οι σοροί των οποίων βρίσκονται στο νεκροτομείο της πόλης Λούγκος.

«Η ταυτοποίηση των νεκρών δεν έχει ολοκληρωθεί όταν αυτό θα συμβεί θα κινήσουμε την διαδικασία μεταφοράς στην Ελλάδα» δήλωσε η Ελληνίδα πρέσβης. Τόνισε ότι τα ονόματα των νεκρών είναι γνωστά, έχουν ενημερωθεί οι συγγενείς τους αλλά δεν θα δοθούν στην δημοσιότητα πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης.

Συγκίνηση στην Τούμπα, στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα φίλαθλοι του ΠΑΟΚ

Το βράδυ της Τρίτης εκατοντάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ έφτασαν με πέντε λεωφορεία στην Τιμισοάρα, και συγκεντρώθηκαν σιωπηλά μπροστά από το νοσοκομείο για να συμπαρασταθούν στους τραυματίες. Εκπρόσωπους των οπαδών δέχτηκε η διεύθυνση του νοσοκομείου και αφού ενημερώθηκαν για την κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών αναχώρησαν, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, για την Ελλάδα. Οι οπαδοί αυτοί ταξίδευαν οδικώς για την Γαλλία και όσο βρίσκονταν στην Ουγγαρία έμαθαν για το τραγικό δυστύχημα και διέκοψαν το ταξίδι.

Την ίδια στιγμή, οι Σύνδεσμοι Φίλων του ΠΑΟΚ ανακοίνωσαν ότι σήμερα Τετάρτη η Θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας θα παραμείνει ανοιχτή για όποιον θέλει να τιμήσει τους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του «Δικέφαλου του Βορρά», ωστόσο ήδη από χθες βράδυ αρκετοί ήταν εκείνοι που συγκεντρώθηκαν στο σημείο, θέλοντας να αποτίσουν φόρο τιμής στους συνοπαδούς τους.

Με αυτόν τον τρόπο, η Θύρα 4 γέμισε με κεράκια και στα κάγκελα κρέμασαν πανό που έγραφε με μαύρα γράμματα: «Καλό Παράδεισο Αδέρφια». Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ δηλώνουν με κάθε τρόπο ότι δεν πρόκειται να ξεχάσουν τα αδέρφια τους, με τα οποία έχουν βρεθεί δίπλα δίπλα στο γήπεδο της Τούμπας και έχουν πανηγυρίσει αρκετά γκολ, νίκες και τίτλους της ομάδας.