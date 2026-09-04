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Μια απίθανη γκάφα έκαναν φίλοι της Μπαρτσελόνα, οι οποίοι θέλησαν να εξασφαλίσουν μια φωτογραφία με τον Ραφίνια, αλλά τελικά σταμάτησαν το λάθος αυτοκίνητο.

Ο Βραζιλιάνος είναι πλέον ο αρχηγός των «μπλαουγκράνα» και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της ομάδας, μαζί με τον Λαμίν Γιαμάλ. Έτσι, όταν κάποιοι νεαροί φίλοι της Μπαρτσελόνα είδαν ένα αυτοκίνητο να βγαίνει από το προπονητικό κέντρο, πίστεψαν ότι μέσα βρισκόταν ο Ραφίνια.

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Μάλιστα, μια μητέρα στάθηκε μπροστά από το αυτοκίνητο προκειμένου να το σταματήσει και ζήτησε από τον οδηγό να κατεβάσει το παράθυρο, θέλοντας να προσφέρει στα παιδιά μια ξεχωριστή στιγμή με τον αγαπημένο τους ποδοσφαιριστή.

Μόνο που όταν το παράθυρο κατέβηκε, η έκπληξη ήταν μεγάλη. Στη θέση του Ραφίνια βρισκόταν η νέα επιθετικός της γυναικείας ομάδας της Μπαρτσελόνα, Κερολίν Νικόλι.

@sportynetbrasil 📷 A torcida do Barcelona estava na saída do CT Joan Gamper esperando Raphinha para conseguir fotos e autógrafos. Até que o carro de Kerolin Nicoli, reforço do Barça e contratação mais cara da história do futebol feminino do clube, apareceu. Resultado? Os torcedores simplesmente cercaram o carro achando que era o atacante brasileiro. 📷 A Kerolin ainda precisou explicar que não era o Raphinha. Uma cena inacreditável! 📷 📷: Reprodução/Internet #Barcelona #Kerolin #Raphinha #FutebolFeminino #OFutebolNãoPara ♬ original sound – SportyNet

Η Βραζιλιάνα κατάλαβε αμέσως τι είχε συμβεί και, χαμογελώντας, τους εξήγησε ότι δεν ήταν ο αρχηγός της ανδρικής ομάδας. Τα πρόσωπα των παιδιών μπορεί αρχικά να έδειξαν την απογοήτευσή τους, όμως δεν έχασαν την ευκαιρία.

Παρά το μπέρδεμα, οι μικροί φίλοι της Μπαρτσελόνα φωτογραφήθηκαν τελικά με τη Νικόλι, μετατρέποντας μια… επική γκάφα σε μια διαφορετική, αλλά εξίσου ξεχωριστή συνάντηση με παίκτρια των «μπλαουγκράνα».